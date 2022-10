[Enquête]. Le calvados dans l'air du temps

Lorsqu'on commence à parler de calvados à Caen et ses environs, tout le monde s'accorde pour dire qu'il connaît "un oncle ou une tante qui en fabrique". Si les Normands sont attachés à cette image familiale et de terroir, de plus en plus de producteurs souhaitent donner un coup neuf à cette boisson trop connue et consommée, en digestif, à la fin du repas. Désormais, le calvados se décline : "Le château du Breuil propose par exemple une liqueur à la vanille qui peut se boire en apéritif, détaille Grégory Chevris, gérant de la Cave Nicolas, rue du 11-Novembre à Caen. Ça va plaire aux personnes qui n'aiment pas les alcools trop forts." La Famille Dupont propose, elle, l'original, un calvados "très jeune qui va bien aller en cocktail", précise le caviste. D'autres optent pour un changement plus radical, en proposant par exemple du calvados arrangé. "On a voulu faire quelque chose de fun", se remémore Kristen Paravisini. Pour le gérant de Terres Normandes à Cambremer, qui est aussi maître de chai, distillateur à la distillerie des Ambres, tradition n'est pas en contradiction avec modernité : "Je prône le fait qu'on peut rester traditionnel tout en innovant. Ce ne sont pas les mêmes consommateurs ni les mêmes instants de dégustations." Orange-café ou gingembre-citron vert font partie des recettes à découvrir. "C'est favorable au calvados traditionnel puisque ça contribue à le faire connaître." Ces calvados arrangés sont vendus uniquement chez des cavistes et épiceries fines à 80 % en Normandie. Une partie est vendue à l'export, en Belgique ou en Luxembourg.

Nouveau design

D'autres professionnels ont décidé de s'attaquer au visuel. C'est le cas de la Maison Drouin, qui a réinventé ses packagings. "On a travaillé avec un designer pour avoir des étiquettes qui ont un impact visuel plus fort. On a retravaillé les polices, on a enlevé des dorures. On utilise par exemple un gros cachet de cire, qui est un élément traditionnel, mais en le mettant de manière très évidente sur le flan de la bouteille. Ça donne de la modernité", détaille Guillaume Drouin, aux commandes de la Maison Christian Drouin, fondée par son grand-père à Pont-l'Évêque.

Aux domaines qui montent, cave installée rue de Bras à Caen, tout un pan de murs est dédié au calvados. Et les contenants aussi changent d'allure. Certaines maisons "proposent des flashs à glisser dans la poche", décrit Bruno Didier, le gérant.

Les maisons de calvados ont aussi décidé de se rapprocher de la filière bar. "On a la chance d'être à deux heures de Paris, donc on fait venir des barmans de la Capitale pour leur faire découvrir qui on est et comment on le produit", ajoute Guillaume Drouin. Désormais, les ventes dans les bars à cocktails représentent 20 % des volumes de la maison. Pour aller encore plus loin, la Famille Dupont veut mettre l'accent sur le food payring. "C'est notre objectif pour 2023. L'idée est de conseiller nos calvados avec tel fromage ou tel plat", précise Marie Marois, directrice du Domaine à Victot-Pontfol.

Encore un bel avenir pour le calvados, à consommer avec modération bien sûr !