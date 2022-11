Cherbourg-en-Cotentin. Capitaine de flottille, Sophie, la reine… mer

C'est une histoire de pêche et de famille, l'un ne va pas sans l'autre. Et au milieu, voguent cinq beaux chaluts qui font la fierté et le quotidien de Sophie Leroy, quarante-sept ans, patronne avec son mari David, quarante-neuf ans, de la flottille de pêche de l'Armement cherbourgeois.

Elle comme lui sont tombés dans la marmite d'eau de mer quand ils étaient petits : les grands-parents du couple étaient déjà à la manœuvre à la criée sur le port et à bord des bateaux de pêche. Ils ont suivi le cap familial. A-t-elle jamais pensé un jour faire autre chose ? Sophie, la capitaine du navire amiral de la famille qui compte aujourd'hui une soixantaine de salariés répond d'un sourire : "J'ai bien essayé un an de comptabilité, mais je me suis vite aperçue que ce n'était pas pour moi."

Pour elle, c'est la mer, avec ce caractère qu'on lui connaît sur les quais de Cherbourg. Dans ce monde d'hommes et parfois rude, pour ne pas dire brut de pomme, être une femme était autrefois, dit-elle, un avantage. "Parce qu'on me respectait, même quand j'avais à pousser des gueulantes. Aujourd'hui, c'est différent. Les choses et les mentalités ont changé, les comportements aussi."

Elle dit cela en mesurant le chemin parcouru depuis qu'avec David, son mari, ils se sont lancé main dans la main dans l'aventure de la pêche en Manche, avec leur tout premier bateau, le Marie-Catherine acheté en 1998 aux enchères, à l'enveloppe, pour quelque sept millions de francs de l'époque. "On nous a traités de fous, on nous a dit qu'on n'y arriverait jamais." Ils ont prouvé le contraire : l'Armement cherbourgeois, vingt-quatre ans plus tard, compte cinq bateaux pour quelque 750 tonnes de poissons pêchés par an et par embarcation, soit aujourd'hui un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros.

Une vie de famille qui marche sur l'eau

La flottille familiale, reconnaissable par ses bateaux aux coques rouges, approvisionne 60 % des apports de poissons de Cherbourg, toutes espèces confondues, maquereaux, dorades, thons, plies, merlans, bars, seiches, aiglefins, etc. Sophie tient à une vraie saisonnalité : l'hiver la pêche se fait en Manche ouest, et aux beaux jours en Manche est. Tout le poisson récupéré à bord des chaluts débarque à la criée, revendue en direct chaque jour aux mareyeurs et poissonniers du Cotentin et d'ailleurs. Une campagne de pêche par bateau s'étale sur six jours. L'activité serait idéale si elle n'était pas encombrée, dit Sophie, de contraintes réglementaires européennes de plus en plus lourdes. Les quotas de pêche en font partie, et c'est parfois à contre-courant selon elle. "Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de poissons et pourtant, on doit en remettre à la mer à chaque sortie. Cela devient complètement aberrant. Nos pêches sont établies par Bruxelles sur des quotas en complet décalage avec la réalité des ressources."

Une chose est sûre : la flottille du couple ne sera pas reprise par leurs deux enfants. Sophie ne l'envisage pas une seule seconde : "Je veux avoir une vie de famille sereine. Céder son entreprise à ses enfants peut s'avérer délicat et problématique." Bon sang ne saurait pourtant mentir : le garçon et la fille de la fratrie marchent aussi sur l'eau : Benjamin, 24 ans, navigue à bord des Abeille, les remorqueurs en haute mer, et Elise, 21 ans, travaille dans l'assurance maritime au Havre. "Je suis très fière d'eux", dit Sophie.

Reine mer et heureuse de l'être.