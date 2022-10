Près de Caen. Kinésithérapeute, elle soigne ses patientes après un cancer du sein

Comme treize autres professionnels des départements du Calvados et de l'Orne, Véronique Fauré fait partie du réseau des kinésithérapeutes du sein. Basée à Cuverville, près de Caen, cette kinésithérapeute a suivi plusieurs formations en sénologie. En d'autres termes, elle a une appétence pour la prise en charge des patientes opérées du sein. Elle souhaite faciliter le parcours du soin. "On encourage nos patientes à prendre rendez-vous dans les trois semaines post-opératoires, explique la professionnelle. Lors de la radiothérapie, la patiente est dans une position inconfortable. Elle peut avoir du mal à lever son bras après l'opération."

Travailler sur les cicatrices

Ces soins ont pour but d'atténuer la douleur. Pour cela, "je travaille sur les cicatrices. En massant, on va assouplir la cicatrice pour qu'elle ne gêne pas le mouvement. On travaille aussi sur les thromboses lymphatiques superficielles qui peuvent limiter la mobilité de l'épaule jusqu'à la main. On les aide aussi à traiter les lymphœdèmes", poursuit-elle, mentionnant également les bienfaits de l'activité physique.

Véronique Fauré, kinésithérapeute Impossible de lire le son.

Par semaine, elle accompagne une vingtaine de patientes à la suite d'un cancer du sein.