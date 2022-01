Le renouveau des voitures sans permis

Pourquoi avez-vous créer votre entreprise, VSP Location ?



“Comme cela peut arriver à beaucoup de monde, je me suis retrouvée au chômage au mois de février. J’avais envie depuis longtemps de créer mon entreprise. J’ai cherché un créneau novateur et j’ai trouvé celui de la location de voiture sans permis. Cela n’existait pas ici alors je me suis installée à Hérouville Saint-Clair.”



Quel est le profil des utilisateurs de voiture sans permis ?



“Il y a en premier lieu bien sûr, ceux qui n’ont pas le permis. Mais c’est une tendance, il y aussi de plus en plus de personnes qui, à cause d’un retrait de permis, ont besoin d’un véhicule pour conserver leur emploi. VSP Location leur offre la possibilité d’être dans le respect de la loi.”



Comment sont les voitures sans permis de 2009 ?



“Ce sont des voitures deux places qui sont crédibles. Elles roulent à 50 km/h. Elles n’ont plus une image vieillotte. Ce sont des citadines. La location pour un mois coûte 750 € TTC. Je demande aussi un chèque de caution de 1 000 € et un chèque de franchise de 1 200 € que je n’encaisse pas.”





VSP Location 20 rue Alexander Fleming 14 200 Hérouville Saint-Clair. Tél. 02 31 44 27 15 ou 06 71 76 52 33, vsp-location@orange.fr





