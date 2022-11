Un été au Havre 2023. Gaël Charbau déjà au charbon

Gaël Charbau, le nouveau programmateur d'Un été au Havre.

Les débuts

Ex-prof d'arts plastiques

Né le 12 décembre 1976 à Sedan (Ardennes), Gaël Charbau est diplômé en 2001 en Histoire de l'art et en esthétique à Lille (Nord). Il devient enseignant en arts plastiques. Le jeune prof est parachuté en Seine-Saint-Denis. "J'avais une vingtaine de nationalités parmi mes élèves. Ça a nécessité d'adapter mon enseignement à cette diversité culturelle. C'était hyperenrichissant. Mais pas de tout repos." En 2003, en parallèle des cours, il crée et dirige pendant huit ans la revue d'art contemporain Particules. "Une véritable porte d'entrée vers le monde de l'art", estime-t-il.

Paris by night

La Nuit blanche 2018

"J'étais en montage d'expo au Palais de Tokyo. Un coup de fil de la mairie. On veut te rencontrer. Rapidement." Il prend ses fonctions de directeur artistique de la manifestation parisienne fin 2017, moins d'un an avant l'échéance. "C'était un toboggan à 90°. Soit on y va, soit on n'y va pas. Évidemment, on y va !", se souvient-il avec un sourire gourmand. Gaël Charbau est aussi commissaire des expositions de la Fondation Hermès depuis 2014 et, depuis 2013, de la Bourse Révélations Emerige.

Chef de chantier

De l'art pour les JO de Paris 2024

En 2020, il est nommé directeur artistique, avec l'agence d'ingénierie culturelle Manifesto, du futur village des athlètes. "C'est un morceau de ville qui se construit entre Saint-Ouen et Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Il s'agit d'imaginer comment on va implanter des œuvres pérennes pour le temps olympique, mais aussi pour la phase 'héritage'. Ce qu'on laisse au territoire après les Jeux." Un défi titanesque, mais pas de quoi impressionner Gaël Charbau, rompu à l'exercice. Il admet tout de même : "C'est un énorme calendrier, beaucoup de réunions, de préparation, d'évaluation. C'est beaucoup de travail."

Bienvenue au Havre

Son job de rêve

"Je n'ai pas beaucoup candidaté à des postes dans ma vie, on est plutôt venu me chercher. Et là, on m'a alerté sur l'ouverture d'une succession à Jean Blaize." Les expériences passées du directeur artistique parlent pour lui. "Mon travail sur la Nuit blanche et sur le village olympique dessine une relation claire entre l'art et l'espace public. Je me suis dit : Un été au Havre, c'est vraiment pour moi !" Il postule, face à d'autres candidats en lice. Gaël Charbau est choisi. Le résultat, dès l'été 2023.