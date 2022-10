Le Havre. Le voyageur Bruno Maltor à l'assaut de l'église Saint-Joseph

Avec ses 107 mètres de hauteur, l'église Saint-Joseph est certainement le monument le plus emblématique du Havre. Nombreux sont les visiteurs de l'édifice à rêver de gravir l'escalier en colimaçon qui monte jusqu'en haut du clocher. Une chance qu'a eue le voyageur Bruno Maltor, suivi par plus de 400 000 personnes sur TikTok et presque autant sur Instagram.

Détour par Fécamp

Dans une vidéo en collaboration avec SNCF Nomad, le créateur de contenus, accompagné par les French Wanderers, un couple d'influenceurs normands, se rend en train jusqu'à la cité Océane pour visiter l'édifice classé à l'Unesco, conçu par l'architecte Auguste Perret. L'escalier, inaccessible au public, offre une autre perspective sur les 6 500 vitraux de Marguerite Huré.

Bruno Maltor poursuit son voyage sur les rails jusqu'à Fécamp, où il découvre le cap Fagnet et la vue splendide sur la côte d'Albâtre, ainsi que le palais Bénédictine. Enfin, le youtubeur se rend à Vernon, dans l'Eure, où subsistent de belles maisons à colombages.