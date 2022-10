Près de Rouen. Ils le qualifient faussement d'imam : Valeurs actuelles et un blogueur condamnés

Le directeur de publication et un journaliste de Valeurs actuelles ainsi qu'un blogueur ont été reconnus coupables de diffamation, vendredi 21 octobre, par le tribunal correctionnel de Rouen, pour avoir présenté un élu de la banlieue rouennaise comme un imam, ce qu'il réfute.

"Je suis très content que le blogueur et les Valeurs actuelles soient condamnées parce que c'est à cause d'eux que cette affaire a pris une dimension nationale", a réagi la victime, Brahim Charafi, conseiller municipal de Saint-Étienne-du-Rouvray. Lors des élections municipales de mars 2020, Brahim Charafi, alors candidat, avait été présenté comme le "fondateur d'une librairie islamique à Rouen, aumônier musulman à la prison" de la même ville et "imam" par Valeurs actuelles et le blog "On vous voit", aujourd'hui hors ligne. Des propos en partie repris par Le Figaro en août 2020.

9 000 euros de dommages et intérêts

Le directeur de publication de Valeurs actuelles, un journaliste et le blogueur écopent chacun d'une amende de 5 000 euros avec sursis, et devront verser solidairement à la victime 9 000 euros au titre des dommages et intérêts.

Le directeur de publication et le journaliste du Figaro ont, eux, été relaxés. "Je vais réfléchir avec mon avocat sur l'opportunité de faire appel de la relaxe concernant Le Figaro", a déclaré Brahim Charafi, qui se dit "relativement soulagé, mais pas parfaitement." Lors de l'audience en août, l'avocat de l'élu, Me Aurélien Beche, avait rejeté la qualification d'imam, dénonçant le manque de "travail journalistique, d'enquête, car il était facile de vérifier auprès de la mosquée de Canteleu", où il était supposé prêcher. Pour Me Beche, cette qualification est "diffamatoire car cela accrédite la thèse que M. Charafi voulait accéder à une fonction élective pour diffuser des idées contraires aux principes de la République". L'avocat de Valeurs actuelles, Me Basile Ader, avait plaidé que le terme "imam ne porte pas atteinte à la considération de M. Charafi".

Avec AFP