Dieppe. Un homme entre la vie et la mort après une agression, un suspect en prison

L'homme était grièvement blessé, allongé en pleine rue à Dieppe, rue des Grèves, vendredi 21 octobre, lorsque les policiers sont intervenus. Le Samu a même dû procéder à un massage cardiaque avant d'évacuer la victime de 68 ans, entre la vie et la mort, clairement victime de violences volontaires, vers l'hôpital.

Le suspect interpellé et écroué

L'enquête a conduit à une première interpellation quelques instants plus tard, d'un homme qui a très vite été relâché. Le suspect de cette agression a été interpellé plus tard dans la soirée, vers 23 h 30, à Dieppe, puis placé en garde à vue. Présenté au parquet dimanche 23 octobre, cet homme de 34 ans a finalement été placé en détention provisoire et est poursuivi pour violences volontaires ayant entraîné des blessures graves.