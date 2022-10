Vents forts. Des dégâts dans l'Eure et en Seine-Maritime

La nuit du dimanche 23 au lundi 24 octobre a été agitée dans certaines communes de l'Eure et en Seine-Maritime, en raison de violentes rafales de vent. On a relevé notamment 136 km/h à Beuzeville, à une vingtaine de minutes du pont de Normandie.

🚨⚠️ De fortes intempéries ont frappé les secteurs de Beuzeville et Pont-Audemer. Les services du Département sont mobilisés, aux côtés du @sdis27 et de la @Gendarmerie_027, pour faire face aux nombreux dégâts et sécuriser les routes départementales. — Département de l'Eure (@EureenNormandie) October 23, 2022

Peu avant 1 heure du matin, les sapeurs-pompiers de l'Eure étaient intervenus à une soixantaine de reprises. Aucun blessé n'est à déplorer, mais dix personnes ont dû être relogées, dont cinq enfants. Au total, 2 900 foyers étaient privés d'électricité sur les secteurs de Bernay, Beuzeville, Asnières, Grossœuvre et Guichainville. Plusieurs axes départementaux, la RD 675 à Epaignes et la RD 139 à Préaux, ont été coupés en raison de la chute d'équipements sur la chaussée (câble électrique et poteau de béton). Une quarantaine de gendarmes ont été mobilisés sur le département, pour prêter main-forte à la centaine de pompiers et aux agents des routes.

À Beuzeville, une tornade a endommagé une vingtaine de maisons, selon Météo Haute-Normandie. D'importants dégâts ont été relevés aussi sur une entreprise de transports routiers, le vent renversant des remorques de camions.

Des toitures dégradées dans le pays de Bray

En Seine-Maritime, les sapeurs-pompiers relevaient une dizaine d'interventions liées au vent dans les dernières heures, lundi matin. Là aussi, les dégâts ont pu être importants localement, avec notamment des toitures abîmées à Ferrières-en-Bray, dans l'après-midi.

La Normandie est en vigilance jaune, lundi 24 octobre, cette fois pour des averses orageuses.