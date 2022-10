Le Havre. Gestion de l'épidémie de Covid-19 : Édouard Philippe échappe à la mise en examen

Convoqué mardi 18 octobre pour s'expliquer sur la gestion gouvernementale de l'épidémie de Covid-19 devant la Cour de Justice de la République (CJR), l'ancien Premier ministre et actuel maire du Havre, Édouard Philippe a échappé à une mise en examen et été placé sous le statut plus favorable de témoin assisté pour mise en danger de la vie d'autrui et abstention volontaire de combattre un sinistre.

En France, l'épidémie de Covid-19 a fait plus de 155 000 morts.

Avec AFP