Saint-Martin-Osmonville. Une femme meurt dans un accident sur l'A28

Agé de 60 ans environ, une femme est morte après un accident de la route sur l'A28 peu avant 6 heures samedi 22 octobre, à hauteur de Saint-Martin-Osmonville, près de Saint-Saëns. Elle circulait sur l'autoroute dans le sens Rouen/Abbeville lorsqu'elle a percuté le rail de sécurité avant de terminer sa course dans le fossé. Elle a été déclarée morte par le médecin du Smur dépêché sur place. À l'intérieur du véhicule, un homme de 20 ans a été légèrement blessé et choqué. La victime a été transportée vers le CHU de Rouen. Au total, six pompiers et deux engins ont été appelés sur les lieux de l'accident.