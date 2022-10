Fécamp. Le personnel des Ehpad réclame plus de soignants

Le personnel des Ehpad de Fécamp - Yvon Lamour, les Moulins au Roy, le Bois Martel, Shamerock et l'Unité de soins longue durée - s'est mobilisé vendredi 21 octobre. Durant toute la journée, les soignants se sont rassemblés sur le plateau Saint-Jacques au rond-point de l'hôpital. Ils ont interpellé les automobilistes pour faire signer une pétition et distribuer des tracts.

C'est le manque de personnel qui est au cœur de la revendication, contre le mal-être des soignants en gériatrie et pour une meilleure qualité de vie des résidents. Ils réclament pour chaque service un soignant supplémentaire par quart (matin, après-midi et nuit).

Lucie Morisse - auxiliaire de vie au centre Yvon Lamour Impossible de lire le son.

120 soignants travaillent sur les quatre Ehpad et l'unité de soins de longue durée de Fécamp, pour 240 résidents.

Sonia Douchet - aide-soignante de nuit au centre Yvon Lamour Impossible de lire le son.

Du côté de la direction du centre hospitalier de Fécamp, on reconnaît le manque de personnel. Pour Richard Lefevre, le directeur de l'établissement, il y a plusieurs explications. "Le niveau de dépendance des résidents augmente, ce qui demande plus de prise en charge individuelle." Le directeur reconnaît le manque de personnel. "Il y a aussi la question de l'organisation, du taux d'absentéisme qui est plus important qu'au niveau national et la fatigue des équipes après l'épisode de Covid".

Vendredi, un conseil de surveillance s'est tenu en présence d'élus locaux, du département de Seine-Maritime et de l'Agence régionale de santé. "Nous faisons des demandes pour obtenir plus de moyens mais pour l'heure nous ne sommes pas entendus", a confié Richard Lefevre tout en précisant que le problème est national.