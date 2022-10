Manche. Deux interpellations pour cambriolages dans la Manche et le sud-est de la France

La gendarmerie de Coutances, après une longue traque, a interpellé deux individus pour des cambriolages de commerces et de maisons dans la Manche et le sud-est de la France.

L'affaire débute le 23 février 2019 après le cambriolage d'une bijouterie au petit matin à La Haye-du-Puits, pour un préjudice estimé à 80 000 euros. Les voleurs s'étaient servis d'une voiture volée un peu plus tôt à Saint-Germain-sur-Ay pour percuter la devanture de la bijouterie.

Les enquêteurs identifient rapidement un trio, deux hommes et une femme, très défavorablement connus de la justice. Les investigations permettent également de rapprocher d'autres faits graves commis dans le département et dans le sud-est de la France, entre février et avril 2019, en l'occurrence des vols dans des commerces ou des habitations, indique la gendarmerie de la Manche.

Au terme d'une longue traque, deux membres du trio sont interpellés et placés en garde à vue. Le troisième reste pour l'heure introuvable. Les mis en cause comparaîtront devant le tribunal judiciaire de Coutances le 23 novembre.