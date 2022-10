Près de Rouen. Un dealer et deux clients interpellés à Sotteville

Lutter contre les points de deal : une priorité des forces de l'ordre à la demande du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin et qui est déclinée en Seine-Maritime, comme l'indiquait le préfet, Pierre-André Durand en début de semaine.

Mercredi 19 octobre, un dealer et deux de ses clients ont été interpellés à Sotteville-lès-Rouen, place Calmette. C'est la BAC qui est alors en surveillance. Elle constate une première transaction d'héroïne et interpelle le premier client de 59 ans. Lors d'une seconde transaction, un autre client de 25 ans et le dealer de 59 ans, lui aussi, sont interpellés.

Les deux consommateurs ont reconnu les faits. Le dealer, principal mis en cause, a aussi reconnu vendre des stupéfiants : héroïne, cocaïne et cannabis. Il est convoqué devant le tribunal correctionnel pour le 13 mars 2023.