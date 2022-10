Seine-Maritime. Plus de bleu dans la rue contre la délinquance du quotidien

C'est une stratégie sur "les délinquances qui pourrissent la vie des gens", indique le préfet de Seine-Maritime, Pierre-André Durand, en détaillant la réorganisation des forces de l'ordre opérée depuis le mois de septembre, à la demande du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. La clé : plus de bleu dans la rue pour limiter la délinquance la plus visible pour la population. La stratégie est rendue possible par des effectifs de police supplémentaires. Sur le secteur de Rouen Elbeuf, 30 sont arrivés entre mai et août, et les 30 autres promis seront en poste le lundi 31 octobre, assure le préfet. Concrètement, les heures de patrouille ont augmenté de 14 % entre septembre 2022 et septembre 2021. Des patrouilles aussi pédestres pour renforcer le lien avec la population et être visibles. La réorganisation des horaires et des patrouilles de police secours à deux agents plutôt que trois ont aussi permis cette présence accrue.

Des premiers résultats sur le mois de septembre

Si l'heure n'est pas encore au bilan, Pierre-André Durand détaille déjà les premiers bienfaits de la stratégie. La lutte contre les stupéfiants et le "pilonnage" des points de deal en a réduit le nombre de 67 à 42 dans le département. Contre les rodéos urbains, 79 véhicules ont été saisis depuis janvier, dont 11 en septembre. Les violences ont aussi reculé, toujours en septembre, de 12 % pour les vols avec violence, de 24 % pour les violences dans les transports et de 7,5 % pour les violences intrafamiliales.

Ce chiffre est plutôt en augmentation de 17 % depuis janvier, aussi "car la parole se libère", selon le préfet. Ces résultats seront à confirmer lors du bilan de l'année, au mois de janvier. Le gouvernement a en tout cas d'ores et déjà annoncé 8 500 postes de policiers et de gendarmes supplémentaires, d'ici la fin du quinquennat.