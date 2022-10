Secours en Manche. Le bilan de l'été du CROSS Jobourg en 5 chiffres

C'est l'heure du bilan de l'activité estivale du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de Jobourg, là où arrivent tous les appels de détresse en mer pour les marins, professionnel comme plaisanciers. Jeudi 20 octobre, les services de l'État en mer ont fait le point sur le secours porté aux plaisanciers, entre le 1er mai et le 30 septembre.

50 %

C'est l'augmentation du nombre d'interventions pour les plaisanciers par rapport à l'an dernier. Concrètement, cela représente 632 sauvetages et près de 1 500 personnes secourues sur la zone du CROSS Jobourg, de la baie du Mont-Saint-Michel à Antifer (Seine-Maritime). Sur cette même zone d'intervention, 14 personnes sont mortes en mer.

175

Parfois, les secours sont appelés alors qu'il n'y a pas de personne en danger. Ça a été le cas pour 175 interventions. Cela va du bateau abandonné à la voile de kitesurf perdue en mer. Derrière ces fausses alertes, ce sont des moyens déployés pour rien et qui peuvent manquer ailleurs.

369

C'est la part de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) dans le sauvetage en mer sur l'ensemble des interventions. Elle n'est pas la seule à aller au secours de la population, mais prend une part considérable.

Jean-Marie Choisy est le Délégué départemental SNSM de la Manche. Il dénonce le comportement, de plus en plus fréquent des personnes secourues, qu'il qualifie de consumériste.

Jean-Marie Choisy Impossible de lire le son.

79

C'est le nombre d'interventions pour des baigneurs isolés. C'est la troisième cause d'intervention pour les secours. La quatrième est l'isolement à cause de la marée, ce qui correspond à 70 appels au CROSS Jobourg. Des interventions évitables, si les plaisanciers regardaient les horaires des marées et étaient responsables.

2 830

Les autorités ont procédé à des contrôles à quai ou en mer pour vérifier que les plaisanciers, à voile ou à moteur, ont bien tous les équipements de sécurité demandés : gilets de sauvetage, VHF, éclairage pour être vus, ou extincteur en cas d'incendie à bord… Ces deux plaisances sont les premiers vecteurs d'appel au 196, le CROSS (53 %). Ce contrôle a donné lieu à 488 procès-verbaux.