Alençon. Salon "Tous Paysans", une ferme normande géante à Anova

Des agriculteurs venus des cinq départements normands vont participer, durant tout le week-end des 22 et 23 octobre, au salon Tous Paysans, sorte de petit salon de l'agriculture au Parc-expo Anova, à Alençon, qui revient après deux années d'interruption pour cause de Covid. "L'objectif principal pour les professionnels de la terre est de rencontrer les consommateurs", explique Nicolas Tison, président de l'organisation du salon.

Animations, concours de bovins

Parmi les ateliers proposés aux enfants, baptême de poney et de tracteur, ou encore bar à lait avec traite des vaches. Le dimanche, à 16 heures, un défilé de veaux sera présenté par des enfants. Plus de trois cents bovins, venus de toute la Normandie, seront en concours sur le salon : une centaine de charolais (concours interrégional), autant de prim'holstein (concours régional), soixante-dix blondes d'Aquitaine (concours interdépartemental), et des vaches de race normande.

En revanche, compte tenu de la grippe aviaire, "la situation est compliquée par la situation sanitaire, explique Rodolphe Fouques, le président de la Société avicole de l'Orne. La préfecture de la Manche a par exemple interdit aux éleveurs de venir à Alençon." Mais poules, pigeons, et autres lapins seront bien présents sur le salon.

En pleine crise du carburant, du prix du gaz et de celui de l'électricité, ce sera également l'occasion d'un focus particulier sur l'agri-énergie, avec le bois, la méthanisation, et notamment "avec un premier projet de centrale solaire agricole dans l'Orne, au Ménil-Erreux, entre Alençon et Sées", explique Nicolas Tison.

Moutons, cobs, percherons, ânes, porcs de Bayeux seront également présents sur le salon Tous Paysans, qui prône aussi le bien manger, avec la table du terroir et un marché de vingt-cinq producteurs. Quelque deux mille repas de produits 100 % locaux sont servis sur le salon. Et une "buvette normande" sera installée.

Une partie des organisateurs du salon Tous Paysans.

Les visiteurs pourront découvrir des démonstrations culinaires, de l'horticulture, de la bière ornaise et du foie gras de l'Orne… et même un "escape game agricole pour les enfants… et leurs parents, explique Adeline Aubert, responsable animation chez les Jeunes Agriculteurs de l'Orne. Il va falloir trouver qui a volé la moissonneuse-batteuse du salon."