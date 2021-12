Rouen : travaux sur la RD 938 et 928

Si la rénovation et la sécurisation des espaces piétonniers y est bientôt fini, le boulevard des Belges va cependant subir encore quelques travaux. A cause du mauvais état de la chaussée, une réparation est prévue non seulement sur le boulevard des Belges mais aussi sur le boulevard de la Marne, de Verdun et de l'Yser, entre le Rectorat et la place Saint-Hilaire. Une couche de surface en enrobés coulés à froid va y être réalisée.

Du 1er au 4 août, entre 20h et 6h les travaux préparatoires seront fait pour permettre la pose des enrobés coulés à froid qui aura lieu du 8 au 11 août.

Ces travaux entraîneront des restrictions de circulation indiquées par des panneaux ainsi que par le personnel présent sur le chantier. Le stationnement longitudinal entre la rue Bouquet et la place Cauchoise, pourra être ponctuellement impossible.