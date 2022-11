Orne. Coupe du monde au Qatar : le foot, c'est avant tout sur nos terrains !

La section foot Élite du collège de Gacé permet aux ados de vivre leur passion tout en suivant une scolarité normale.

"En 1978, on manquait d'infrastructures pour permettre aux jeunes Ornais de s'entraîner dans de bonnes conditions", explique Antoine Jumel, professeur d'EPS au collège de Gacé, responsable de la section football Élite depuis vingt ans. "À l'initiative d'Albert Debotté qui était gestionnaire du collège mais aussi conseiller départemental, la section foot a vu le jour." L'internat a accueilli les meilleurs jeunes Ornais pour qu'ils s'entraînent tous les jours. Plus de quarante ans après, c'est toujours le cas, afin de "permettre aux jeunes d'avoir un entraînement quotidien sur le temps scolaire, digne d'un centre de formation qui n'existe dans aucun club ornais ".

Objectif : haut niveau

L'emploi du temps est condensé, sans aucune heure de permanence, mais avec de l'étude à l'internat. Le week-end, Tom Carbonnier est à l'US Alençon, Saïd Liger et Hugo Trouvet sont au FC Pays d'Argentan, Florian Poret joue à la Ferté-Macé. En semaine, tous sont internes au collège Jean-Moulin, en classe de troisième foot Élite. "Je suis arrivé en sixième option foot, puis en quatrième en section sportive d'excellence pour progresser", explique Tom, dont l'objectif est d'obtenir son brevet et d'intégrer la section foot au lycée Littré d'Avranches (Manche) "pour aller encore plus loin dans le foot". Saïd vient du collège Foch à L'Aigle, il est arrivé à Gacé en quatrième, "pour progresser le plus possible et essayer de monter au haut niveau". Lui aussi ambitionne d'avoir son brevet et d'intégrer Littré. Hugo, lui aussi venu de L'Aigle, est arrivé à Gacé en quatrième "dans le but de progresser, c'est une bonne section qui a bonne réputation". Lui aussi espère avoir son brevet et être pris à Avranches. Florian, lui, était au collège Saint-Nicolas de Villaines-la-Juhel (Mayenne), avant d'intégrer la quatrième à Gacé. "Mon ambition est d'avoir mon brevet, puis d'être pris dans un pôle ou centre de football, pour devenir premier gardien."

Un emploi du temps millimétré

Le lundi et le vendredi, ils ont cours jusqu'à 17 heures, le mardi et le jeudi jusqu'à 15 h 15. Puis, c'est l'entraînement. Le mercredi est rythmé par les cours le matin et les matchs UNSS l'après-midi. Quinze heures de foot par semaine et du futsal en hiver : "Au départ, c'est physiquement compliqué, mais fil du temps on prend le rythme", expliquent les ados qui, durant les vacances, ont un programme à respecter "pour rester dans le rythme. Et s'il y a des différences de niveau entre nous, il faut tirer le groupe vers le haut". Tous soulignent la bonne ambiance à l'internat, mais la sélection est âpre : soixante candidatures, douze jeunes retenus lors de la dernière session, "sur leur potentiel, leur profil humain et mental, précise Antoine Jumel. L'idée est qu'on leur permette de vivre leur passion tout en gardant un bel équilibre de vie malgré la concurrence de la télévision et la mentalité du foot professionnel, qui n'est pas le modèle que l'on prône. Mais ces jeunes sont souvent parmi les meilleurs élèves du collège, avec un très bon état d'esprit", conclut l'enseignant. Ils n'ont pas le choix : si leurs notes sont mauvaises, les collégiens sont privés de foot et ils doivent réviser…