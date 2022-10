Coupe de France. Un très beau défi pour l'US Alençon, qui recevra Le Havre AC.

Le tirage au sort avait lieu mercredi 19 octobre à la mi-journée, pour le septième tour de la Coupe de France de football, avec l'entrée en lice des clubs de Ligue 2.

Le gros tirage en Normandie est pour l'équipe de Nationale 3 de l'US Alençon, qui va recevoir Le Havre, actuel second du championnat de France de Ligue 2.

Mais ce tirage est loin d'affoler Romain Hanquinquant, le gardien de l'US Alençon : "on est prêts à les accueillir, c'est une grosse équipe, mais ça ne nous fait pas peur, le match n'est pas joué d'avance, un match ça dure 90 minutes et tout est possible sur un match de coupe." Avant ce match, l'US Alençon ira rencontrer Avranches, samedi 22 octobre dans le cadre du championnat de N3.