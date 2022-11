Bonne table au Havre. Chez André, cuisine créative et locale

Tout plaquer pour devenir restaurateur : beaucoup en rêvent, peu osent franchir le pas. C'est pourtant le challenge que s'est lancé, en 2019, Bastien Le Moan, après quinze années sous le feu des projecteurs au sein de la compagnie Les Improbables. "J'avais besoin d'un nouveau défi. J'ai passé le CAP cuisine en candidat libre", m'explique celui qui a repris il y a un peu plus de deux ans le restaurant Chez André, situé à quelques pas du square Saint-Roch, au Havre.

Des producteurs locaux

Il y distille une cuisine créative et accessible, secondé par le jeune Robinson Capelle, apparu dans la saison 6 d'Objectif Top Chef. Avec une règle : "Que tout soit fait maison." Lors de ma visite, l'entrée du jour ne ressemblait à aucune autre dégustée jusqu'ici : un gâteau de maharaja au chou-fleur sur siphon de pomme de terre au persil. Parfait pour ouvrir l'appétit !

Gâteau de maharaja en entrée…

Comme les autres légumes, le chou provient du maraîcher Maison Argentain, installé à Octeville-sur-Mer. "Je prends ce qui pousse, je m'adapte", indique le chef, qui propose chaque jour un plat végétarien à la carte. Le poisson provient du ligneur Mahi-Mahi et la viande est issue de la ferme de la Motte, à Saint-Romain-de-Colbosc. "Je commande au poids, à moi de faire avec ce qui arrive", poursuit Bastien Le Moan, qui a d'ailleurs effectué un stage en boucherie pour compléter ses connaissances culinaires. C'est justement par un rumsteck poêlé à l'huile de café vanille que je poursuis mon repas. Cuisson impeccable et touche automnale, avec quelques girolles qui agrémentent l'assiette, pour compléter les incontournables frites. En dessert, je partage un crumble pommes-chocolat présenté de façon originale, éclaté dans l'assiette. Ce menu du marché me coûtera 19,90 €. Je pourrais revenir en ce mois de novembre pour fêter l'arrivée du beaujolais nouveau, à l'occasion de laquelle le chef concoctera un plat spécial…

Pratique. Chez André, 9 rue Louis Philippe au Havre. Tél : 02 35 21 88 97