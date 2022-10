Rouen. Entre infiltrations et champignons, une partie du lycée Pierre Corneille a dû être évacuée

Le sort s'acharne sur les travaux du lycée Pierre Corneille de Rouen. Alors qu'ils avaient commencé en 2019, ils ne sont pas près de se terminer. Au fur et à mesure que les travaux avancent, les mauvaises nouvelles s'accumulent : infiltrations, champignons (mérule) De quoi ralentir le chantier et rallonger la facture.

Vendredi 14 octobre, une réunion réunissait plusieurs acteurs du projet de rénovation du lycée Pierre Corneille de Rouen. Parmi eux : la ville de Rouen, la Région Normandie, le bureau d'études de l'opération, le lycée ainsi que le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) et l'architecte des travaux.

Suite à un état des lieux de la situation, le bâtiment Corneille a dû être interdit d'accès hormis le personnel de chantier, car la sécurité ne peut plus y être garantie. "D'après les experts, personne ne peut plus, aujourd'hui, garantir l'intégrité et la stabilité de la structure bâtimentaire au regard des désordres qui ont été découverts sur la structure bois du lycée (mérule, parasites…)", indique la Région Normandie en charge des travaux.

Une partie des bâtiments fermée au public le temps des travaux

Mardi 18 octobre, une conférence de presse organisée dans les locaux de la Région a permis de faire le point sur les avancées du chantier. Le proviseur du lycée Pierre Corneille, Patrice Delamare et Bertrand Deniaud, vice-président de la Région Normandie en charge des lycées et de l'éducation sont revenus sur les aléas rencontrés sur le chantier.

Les contraintes liées aux parties classées Monuments historiques et les questions d'accessibilité, notamment au niveau de la cour d'honneur sont des éléments complexes à prendre en compte. Par ailleurs, lors des travaux dans le bâtiment Corneille datant des XVIIe et XVIIIe siècle, c'est la douche froide pour les agents du chantier. "La présence d'amiante et de plomb ne permet pas de réaliser ces sondages exploratoires en site occupé", indique la Région Normandie. C'est pourquoi une partie du bâtiment Corneille a dû être fermée au public.

Les élèves accueillis dans des établissements partenaires

Depuis 2019 et le début des travaux, "Nous travaillons avec des partenaires de proximité. 1 400 élèves sont à Corneille et près de 100 suivent des cours chez nos partenaires. Les lycéens sont forcément dans nos locaux sur présentation du carnet de correspondance", explique Patrice Delamare, proviseur du lycée Pierre Corneille. Depuis peu, les collèges rouennais Barbey d'Aurevilly et Fontenelle accueillent une partie des étudiants en classes préparatoires selon leur emploi du temps. Ils sont également les bienvenues à l'Alliance française et à l'Espace du Moineau de Rouen. "On ne prend pas le risque que ça s'effondre. Il faut que les élèves soient dans des lieux d'enseignement sécurisés", ajoute le proviseur du lycée.

La facture va s'alourdir

En attendant, les travaux du bâtiment Corneille risquent de durer. Car avec la présence de différents parasites, d'infiltrations, de plomb et d'amiante, cela nécessite "Un traitement long, des analyses et des prélèvements", rappelle la Région Normandie. "On partait sur un budget de 45 millions d'euros mais vu l'ancienneté des bâtiments, on a déjà passé les 100 millions d'euros et visiblement la facture va s'alourdir", affirme Bertrand Deniaud, vice-président de la Région Normandie en charge des lycées et de l'éducation. "On essaie de conserver ce qu'on peut", ajoute-t-il. Pour l'heure, personne ne sait quand les travaux s'achèveront.