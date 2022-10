Normandie. Les hôpitaux du Bocage s'engagent pour moins de CO2 et davantage d'économies d'énergie

Le Groupement hospitalier de territoire (GHT) des collines de Normandie, qui regroupe les hôpitaux de Flers, La Ferté-Macé, Domfront, dans l'Orne, et Vire, dans le Calvados, s'engagent dans la réduction de la consommation d'énergie. L'objectif est double : produire moins de CO 2 , mais aussi réaliser des économies, par exemple en renouvelant progressivement la flotte de véhicules par des électriques ou hybrides. Dès cette fin d'année, cinquante véhicules sont concernés à l'HAD (Hospitalisation à domicile) de Vire.

D'autres mesures sont évoquées, comme le remplacement des ampoules traditionnelles par des LED, ou encore le recours au covoiturage pour le personnel. Le Groupement hospitalier compte également retarder au maximum la date d'allumage du chauffage à l'automne, avancer celle de son arrêt au printemps et le réduire de quelques degrés là où cela est possible, et fait le choix de raccorder les hôpitaux aux réseaux des chauffages urbains, comme à Flers, ou prochainement à La Ferté-Macé.

David Trouchaud présente la stratégie du GHT.

Le GHT va également engager "un vaste chantier sur le bâtiment principal de l'hôpital Monod de Flers, qui date des années soixante-dix et qui est une vraie passoire thermique", explique David Trouchaud, son directeur. Les dizaines de baies vitrées vont être changées et un bardage va recouvrir le bâtiment. Ces travaux, qui débuteront en 2023, vont durer deux à trois ans, ils seront notamment financés grâce aux Certificats d'économie d'énergie (C2E), qui sont payés par les industries polluantes.