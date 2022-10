[Enquête] Caen. Les jeunes, premiers missionnaires

À l'heure où le diocèse de Bayeux-Lisieux envisage un redécoupage des paroisses, en partie en raison du manque de prêtres, un autre "dossier" est prioritaire : celui de la jeunesse.

À Caen et dans son agglomération, on compte environ 300 jeunes engagés, de 18 à 35 ans. On fait référence ici à la jeunesse fidèle et pratiquante, investie dans des groupes menés par des jeunes et pour des jeunes. Pour changer l'image d'une Église "vieillissante", comparée souvent à un lot de "cheveux blancs", la jeunesse prend le sujet à bras-le-corps. À l'image du groupe des Jeunes pros, dont Valentin Foiret est le référent. "Le but est d'offrir un cadre aux jeunes de notre âge pour pouvoir vivre notre foi ensemble. C'est une porte d'entrée dans l'Église." Un dimanche par mois, à l'Abbaye aux Dames de Caen, ils sont une cinquantaine à se réunir pour "s'occuper de l'accueil de la messe, de la quête et de la chorale. Ça change de l'animation ordinaire", poursuit Robin Princely Pious, membre du groupe.

Pour que les jeunes s'investissent pleinement, la première étape est "qu'ils se sentent accueillis dans leurs demandes, pour que, progressivement, ils deviennent plus actifs s'ils le désirent", admet le père Laurent Berthout, curé de la paroisse d'Hérouville-Saint-Clair. Au sein du diocèse, la pastorale des jeunes met en place plusieurs initiatives locales pour les 12-35 ans : des propositions de pèlerinages, des journées à thème ou encore des temps de convivialité. "Les plus actives sont les paroisses de centre-ville. Il y a des approches différentes en fonction des zones géographiques", ajoute Emmanuel Maréchal, responsable de la pastorale des jeunes, qui va emmener plus de 250 jeunes aux Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne l'été prochain.

"La jeune génération qui s'engage

s'engage totalement"

S'ils sont encore minoritaires lors des cérémonies religieuses, les jeunes prennent de plus en plus leur place. "La jeune génération qui s'engage totalement, elle ne fait pas semblant", assure le père Berthout, tout en étant conscient de certaines limites. "C'est un lieu difficile car les personnes très installées réclament les jeunes. Et quand les jeunes sont là, elles sont parfois réticentes à la manière dont ils vivent leur foi." Il existe aussi d'autres freins, selon Robin. "Parfois, les jeunes ne se rendent pas compte qu'ils peuvent faire des choses au sein de l'Église. Leur donner des responsabilités est très important." Et Laurent Berthout d'abonder en ce sens. "Pour qu'ils soient responsables de l'Église demain, il faut qu'ils le soient aujourd'hui." En voilà un message plein d'avenir.

Témoignages d'une jeunesse engagée

Si les jeunes sont minoritaires au sein de l'Eglise et lors des cérémonies religieuses, le diocèse de Bayeux-Lisieux en compte plusieurs très engagés dans ses rangs. Rencontre avec cinq d'entre deux dans l'agglomération de Caen, âgés de 19 à 30 ans qui, au travers de leurs expériences, font bouger les a priori sur l'institution.

• Paul Clerval, prêtre à 30 ans

Cela fait un mois qu'il sert la paroisse du centre-ville de Caen. Il sait depuis l'âge de 9 ans qu'il deviendra prêtre.

Paul Clerval est le plus jeune prêtre du diocèse de Bayeux-Lisieux. Il sert la paroisse de la Sainte-Trinité dans le centre-ville de Caen.

Paul Clerval n'est pas du genre à s'ennuyer. À 30 ans, il enfile plusieurs casquettes pour accompagner les jeunes. Aumônier d'un mouvement scout, professeur de théologie à l'Institut normand de sciences religieuses (INSR) à Caen, responsable du service des vocations dans le diocèse, "afin d'aider les jeunes chrétiens à connaître leur place dans l'église", dit-il, Paul Clerval est aussi et surtout le plus jeune prêtre du diocèse de Bayeux-Lisieux. En d'autres termes, il est le benjamin des prêtres du département du Calvados. Missionné par l'évêque Monseigneur Jacques Habert cela fait un mois qu'il sert la paroisse de la Sainte-Trinité, qui regroupe les églises du centre-ville de Caen, après quatre ans à Bayeux. "Je suis actif depuis que je suis petit. C'est en voyant vivre les curés de ma paroisse que j'ai eu envie de les suivre, raconte le trentenaire blond aux yeux bleus. J'étais certain que je voulais être prêtre à l'âge de 9 ans." En voilà une vocation précoce. C'est lors d'une prière avec un groupe d'enfants que sa vie a basculé. "Je voulais entrer dans une école en sixième, qui s'appelle un petit séminaire. Mes parents n'ont pas voulu." Alors, il patiente et persévère pour y entrer en troisième. C'est à l'issue de son séminaire - avec un passage par Rome - qu'il devient prêtre. "Il ne suffit pas d'aimer Dieu. Il faut une maturation humaine." Son leitmotiv ? "Rapprocher les personnes de Dieu."

• Juliette Hippert marche vers Compostelle

Juliette Hippert marche sur les chemins de Compostelle. Élevée dans une famille peu pratiquante, c'est à l'adolescence qu'elle s'est engagée.

Juliette Hippert fait des pèlerinages sur la route de Saint-Jacques de Compostelle.

Doctorante en épidémiologie au centre François Baclesse, Juliette Hippert a commencé à fréquenter l'église à l'adolescence. "Quand mon frère a fait sa communion, j'ai commencé à aller à la messe. J'ai cheminé seule de mon côté", explique la jeune femme de 24 ans. Investie dans le groupe des Jeunes Pros, elle a déjà marché cinq fois sur les chemins de Compostelle. Son dernier pèlerinage date du mois d'août. "Au-delà du côté spirituel, on fait plein de rencontres. Je rêve de le faire en une fois en entier."

• Enzo Andrianarivelo, au service des étudiants

À 19 ans, Enzo Andrianarivelo anime un groupe d'étudiants dans une paroisse. Attirer la jeunesse, c'est pour lui "éviter que l'église ne meure".

Enzo Andrianarivelo est investi dans un groupe d'étudiants au sein de la paroisse d'Hérouville-Saint-Clair.

Fils d'un père malgache et d'une mère française, Enzo Andrianarivelo est investi dans un groupe d'étudiants au sein de la paroisse d'Hérouville-Saint-Clair. Il s'y retrouve pleinement. "J'aide quand ils ont besoin de moi : pour la messe du dimanche, mettre des bancs, etc.", dit celui qui pointe du doigt une "situation d'urgence" dans l'Église. Pour les jeunes, il a un projet en tête : organiser des soirées avec un groupe de parole. "Il faut que l'église devienne plus universelle. Il faut que les jeunes s'engagent pour éviter que l'Église ne meure."

• Amandine Doré, baptisée à 27 ans

Amandine Doré a été baptisée à l'âge de 27 ans. Depuis, elle s'est engagée dans le groupe des Jeunes Pros.

Amandine Doré a été baptisée à l'âge de 27 ans.

Avoir la foi et l'affirmer. C'est le sens de la démarche des catéchumènes, ces adultes qui demandent à recevoir le baptême. Amandine Doré, 27 ans, née dans une famille athée, a été baptisée après deux ans de préparation. "Je pensais que ça allait plus vite. Deux fois par mois, il y a des rencontres avec les autres catéchumènes pour parler du baptême, du pardon, etc. C'est intéressant." Recevoir ce sacrement est le fruit pour elle d'une "volonté personnelle". "On profite vraiment de la cérémonie, contrairement à quand on est petit."

• Paul Rodriguez, séminariste

À 27 ans, Paul Rodriguez se prépare à devenir prêtre. Pour cela, il suit une formation de neuf ans.

Paul Rodriguez est séminariste. Il va bientôt devenir prêtre pour le diocèse de Bayeux-Lisieux. - Paul Rodriguez

"J'ai perdu la foi vers 13 ans." Ce souvenir paraît bien loin pour Paul Rodriguez ! À 27 ans, ce Calvadosien est entré au séminaire de Rennes, qui forme les futurs prêtres de l'Ouest. C'était il y a deux ans. "On m'a demandé de rendre service dans une veillée de prière à l'institution Saint-Pierre. C'est là que j'ai eu le déclic." Engagé pendant de longues années dans le scoutisme, à l'aumônerie des étudiants et diverses associations, il a le désir de "servir l'église". Avant cela, il lui reste encore sept ans d'études au séminaire.