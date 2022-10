Foire Saint-Romain. Le réseau Astuce renforce l'offre des transports en commun dans la métropole rouennaise

Pour faciliter l'accès à la foire Saint-Romain en transports en commun, la Ville de Rouen renforce le passage des bus et métros dans la métropole. "La deuxième plus grande fête foraine de France mérite un dispositif à part entière. Du vendredi 21 octobre au dimanche 20 novembre, le réseau Astuce renforce ses lignes pour faciliter les mobilités douces. Pour profiter de la foire, pensez aux transports en commun !", souligne la Ville.

Plus de bus et de métros la journée comme le soir

En journée, pendant les vacances de la Toussaint, il y aura plus de TEOR. La ligne de bus 530 est aussi concernée. Un départ sera ajouté à l'arrêt la Mairie du Trait à 13 h 20 ainsi qu'à la gare routière de Rouen à 18 h 05.

Les dimanches et jours fériés (hors 11 novembre), entre Boulingrin et Saint-Sever, les lignes de métros aussi seront renforcées comme celles des bus T1, T2, T3. Il y aura selon le Réseau Astuce "Deux fois plus de TEOR l'après-midi avec un TEOR toutes les quatre minutes entre le Mont-Riboudet et le CHU Charles Nicolle. De même pour la ligne T4, un bus toutes les 15 minutes passera."

En soirée, les vendredis, samedis et les veilles de jours fériés (le 31 octobre et le 10 novembre), des départs supplémentaires des métros seront également prévus jusqu'à 1 h 00, au Théâtre des arts. Et il en sera de même pour les bus T2, T3, T4 et la ligne 530.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site du réseau Astuce.