Le Havre. Ils détournent son attention pour lui voler son téléphone

Dimanche 16 octobre à 5 h 20, trois hommes sont repérés au niveau de la boîte de nuit Le Coyote café, situé rue d'Iéna au Havre. Ils sont suspectés d'avoir volé le téléphone d'une femme en usant de ruse. Alors que deux d'entre eux détournaient l'attention de la victime, le troisième était chargé de lui dérober son téléphone, qu'il aurait ensuite caché dans un des buissons proches de la boîte de nuit.

Les policiers ont interpellé les trois suspects mis en cause. Il s'agit de deux SDF, dont l'un serait âgé de 18 ans, et d'un troisième homme de 25 ans. La victime n'était plus sur place quand ils ont été interpellés par la police. Les trois suspects ont ensuite été placés en garde à vue.