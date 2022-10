Place du commerce. A Rouen, de nouveaux commerces voient le jour

La métropole rouennaise recense de nouvelles adresses. Cette semaine, le café-tabac-presse de la Grand Mare, la boutique Simone et Gustave et le bar à ongles La Manucurienne dans le centre-ville de Rouen sont à découvrir.

Café-tabac-presse, ongles et souvenirs

Depuis peu, la Grand Mare accueille un nouveau commerce de proximité. Le café-tabac-presse dirigé par Abdelouafi Zergui permet aux habitants de se retrouver. À Rouen rive droite, la boutique Simone et Gustave propose différents produits en lien avec la ville aux cent clochers. Vous y retrouverez des cabas, des cartes postales et des calendriers décorés de visuels typiquement rouennais, comme la cathédrale Notre Dame de Rouen. Dans un autre registre, le bar à ongles La Manucurienne, tenu par Jessie Tesson, propose différents types de manucures, comme la pose russe, et salon.

Ouverture, agrandissement ou déménagement d'une boutique, dans la métropole de Rouen. Informez la rédaction à l'adresse :

redactionrouen@tendanceouest.com