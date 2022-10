Caen. Pourquoi aller au Fêno, Festival de l'excellence normande ?

Animations culinaires, combats médiévaux, concerts, conférences… Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 octobre, place à un événement 100 % normand : le Fêno, festival de l'excellence normande. L'objectif de ces trois jours de festivités est de montrer aux Normands que leur région invente, crée, réalise des projets et produits d'excellence, et les diffuse à travers le monde entier.

Six espaces thématiques

à découvrir

Lors de ce week-end normand, six thèmes cadreront les échanges entre acteurs et visiteurs. Avec "À toutes jambes", cap sur la mobilité et l'industrie du futur, à savoir l'aéronautique, les énergies, l'automobile ou encore les sports. "Cœurs battants" met la lumière sur les sites touristiques, la culture et les loisirs. Avec "Deux mains", place aux savoir-faire ancestraux. "L'eau à la bouche" s'avère explicite, avec toute la gastronomie et l'agroalimentaire normands. "Grains de beauté" traite de l'espace de la terre, de la mer et de la nature, à savoir l'agriculture, les espaces naturels et l'économie sociale et solidaire. Finalement, "Ferme et écurie grandeur nature" évoque les races normandes, et "Fêno boutique" des pépites normandes dans la mode, l'artisanat, la décoration.

Des animations en permanence

Le savoir-faire normand sera de mise à travers plus de 400 stands d'exposants. Côté gastronomie, les visiteurs trouveront les stands des Travailleurs de l'Amer, Apis Lazuli Miels ou encore Bagnols de Pom. Côté loisirs, Atouts Normandie, Biches festival ou encore les Tontons Tourneurs, expliciteront leurs actions. Pour le volet mode et artisanat, la marque de vêtements et accessoires Cherwood sera présente, ainsi que les Couleurs Normandes, FILT 1860 ou bien Grenouille Rouge. Sur place, les visiteurs auront la possibilité de payer en rollons, monnaie normande citoyenne.

Parmi les temps forts du festival, l'implantation de la réalité virtuelle. À l'aide d'un casque, grâce au Conseil des chevaux de Normandie, les visiteurs pourront se mettre dans la peau des cavaliers et galoper, tout en restant sur place. La compagnie In Fine présentera à plusieurs reprises son spectacle Les impromptus. Elle emmènera les visiteurs dans un voyage musical, poétique et aérien. Une manière de regarder différemment un endroit du quotidien, de le voir et l'entendre devenir un personnage à part entière de ce moment de rêverie. Le duo musical ALEDORA proposera également, à plusieurs reprises, sa voix et sa guitare, pour du jazz vocal américain des années 40-50, les bossas-novas et samba ensoleillées du Brésil. De quoi se détendre et s'évader entre deux visites de stands normands.

Pratique. Fêno festival : du vendredi 21 au dimanche 23 octobre, au Parc des expositions de Caen. Gratuit. Plus d'informations : 02 31 06 98 98. Programme complet : feno.normandie.fr. Sur le site, indiquez vos sujets d'intérêt pour être guidé.