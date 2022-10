Orne. Deux cents gendarmes mobilisés autour de la rave party près d'Argentan

Dans l'Orne, deux cents gendarmes d'Alençon, Argentan, Domfront, Mortagne effectuent des contrôles ce dimanche 16 octobre, avec le renfort de gendarmes du Calvados et des moyens aériens venus de Rennes, autour de la rave party qui a démarré au début du week-end à Vrigny, sur la commune nouvelle de Boischampré. Selon la préfecture, la fête a réuni sept cents personnes et cent cinquante véhicules depuis le début du week-end, à une bonne dizaine de kilomètres à l'ouest d'Argentan, d'où on entendait cette sono et ce, malgré un arrêté préfectoral d'interdiction.

Les gendarmes ont contrôlé deux cent cinquante personnes. Les militaires ont constaté dix-neuf infractions pour stupéfiants, effectué cinq rétentions de permis pour conduite en alcoolémie, constaté de nombreuses infractions au Code de la route, et subi deux refus d'obtempérer.

Les forces de l'ordre ont également recueilli une trentaine de plaintes de riverains excédés, mais aussi celle du maire et du propriétaire du terrain où s'est déroulée la rave party, sans autorisation. Le préfet de l'Orne "condamne avec la plus grande énergie l'organisation de ce rassemblement" qui est toutefois loin d'être le premier sur cette commune, sans que cela ne semble perturber ses organisateurs.