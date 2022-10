Bonne table près de Rouen. Le Petit Veau d'Or, la tradition perpétuée

Le Veau d'Or a désormais un petit frère, sobrement appelé Le Petit Veau d'Or. Le nouveau restaurant à Bois-Guillaume d'Élisabeth Barbier Bataille, alias "Babette", fait déjà carton plein depuis son ouverture fin août. Les connaisseurs du premier du nom ne seront pas dépaysés, il s'agit du même concept que Le Veau d'Or, rue Desseaux à Rouen. Un restaurant de viandes et d'abats, où les têtes de veaux, rognons et côtes de bœuf sont les maîtres des lieux. L'enseigne est faite pour les authentiques carnivores, à l'image de sa patronne.

Déjà un succès

"Mon grand-père était marchand de viande, j'ai grandi dans les abattoirs, dans cette ambiance vieux restaurants d'antan, jeu de cartes, 4-21, etc.", explique Elisabeth Barbier Bataille. Ancienne gérante de La Galerie, place du Vieux-Marché à Rouen, "Babette" avait pour projet de monter un restaurant dans une maison. Ce qu'elle a fait donc fin août 2022, en rachetant cette bâtisse route de Darnétal à Bois-Guillaume. Impossible de la rater, deux vaches trônent au-dessus du toit, comme pour insister sur le thème du restaurant, au cas où vous n'auriez pas compris. Et cela fonctionne bien. En à peine trois mois, Le Petit Veau d'Or a déjà trouvé son public. "En semaine, on monte à une centaine de couverts dans les deux établissements", précise la gérante, qui songe d'ailleurs à ouvrir Le Petit Veau d'Or le dimanche. "On sera ouvert sept jours sur sept à partir du 1er novembre", s'enthousiasme "Babette".

Je choisis la formule du jour à 18,50 euros. Au menu, soupe de butternut puis une large entrecôte sauce au diable avec un gratin dauphinois maison. Le tout est copieux, mais pas trop lourd pour un déjeuner, et la viande particulièrement tendre et savoureuse. La note finale est équilibrée pour un tel repas. Les plus gourmands pourront mettre la main à la poche pour les autres délices proposés par l'établissement.

Pratique. 77 route de Darnétal à Bois-Guillaume. Ouvert du lundi au samedi, midi et soir.