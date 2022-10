Hérouville-Saint-Clair. Alcoolisé, un père s'en prend à ses enfants et à sa femme

C'est un homme bourré de remords qui s'est présenté au palais judiciaire de Caen jeudi 13 octobre. Âgé de 47 ans, il était jugé pour des violences conjugales datant du 15 juin 2022, à Hérouville-Saint-Clair.

Usage répété d'alcool

Ce soir-là, le prévenu est rentré chez lui fortement alcoolisé. Alors que son fils ne veut pas mettre la table, il devient violent. Il s'en prend ensuite à son deuxième fils et à la fille que sa femme a eue d'une première union. Il les frappe, les bouscule. L'épouse se précipite pour protéger les enfants. Elle aussi sera frappée. Elle réussit à faire sortir les enfants de l'appartement et appelle la police. Le quadragénaire sera entendu. Au tribunal, il explique qu'il n'avait jamais commis de tels méfaits sur ses enfants dans le passé. Cela sera d'ailleurs confirmé par un de ses fils et sa belle-fille. L'homme a quitté le domicile conjugal et n'a pas voulu revoir ses enfants tant la honte de ses actes inqualifiables le ronge.

À la barre, son épouse précise également qu'il ne s'était jamais montré violent avant ce soir du 15 juin, même s'il a parfois, en raison de sa consommation d'alcool, usé de violences verbales envers elle. Elle confie que les enfants sont malheureux sans leur père et qu'elle est prête à reprendre son mari sous le toit conjugal s'il a réglé son problème d'alcool, ce qui semble être le cas.

L'avocate de la partie civile, nommée pour défendre les jeunes victimes, explique combien ces violences ont pu les affecter, avec une incidence tout au long de leur vie. Le procureur dit que "l'autorité parentale ne doit jamais s'effectuer par la violence". L'avocat de la défense rappelle que le prévenu s'en veut beaucoup, mais qu'il était fragilisé par un usage répété d'alcool.

Après délibéré, l'homme est condamné à six mois de prison avec sursis probatoire comprenant des soins addictologiques, ainsi qu'une amende de 500 €. Il devra en outre verser 600 euros à chaque enfant.