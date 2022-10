Manche. Blanche Caron, assistante familiale passionnée d'accueil

C'est un métier peu connu, mais important : assistante familiale. Ce sont ces personnes qui accueillent chez elles des enfants placés par la justice. Elles travaillent pour le Conseil départemental qui gère l'Aide sociale à l'enfance. Ce métier est une passion pour Blanche Caron, 52 ans, assistante familiale dans la Manche depuis 13 ans.

C'est en voyant des amies de sa fille qui étaient placées que Blanche Caron a eu le déclic, quand elles venaient se confier à elle. Elle a alors entrepris les démarches pour devenir assistante familiale. "Moi, j'adore mon métier", assure-t-elle. "C'est quelque chose que je ne regrette absolument pas. Je m'épanouis complètement." Pour Blanche, il n'y a aucun calcul. "C'est vrai que je donne beaucoup à ces enfants placés, qui en ont besoin. Mais eux, en échange, me donnent énormément aussi." Et d'illustrer : "De l'amour, quand ils sont fiers de me dire 'j'ai eu une bonne note', 'j'ai réussi à faire une recette de cuisine'. C'est énorme. Pour l'accueil que j'ai, ils me donnent beaucoup plus."

Un suivi au quotidien à la maison

Le travail d'une assistante familiale est d'être présente chaque jour auprès de l'enfant. "Le métier, c'est d'accueillir des enfants qui sont en difficulté, d'essayer de leur apporter ce qu'ils n'ont pas forcément chez eux", résume Blanche Caron. Cela commence par l'éducation quand ils sont tous petits, l'hygiène, mais aussi le transport à l'école, l'aide aux devoirs… ou encore la lecture d'une histoire le soir. "Il faut savoir être là pour eux", affirme-t-elle. Chaque enfant a des besoins spécifiques.

"Il faut savoir être là pour eux"

Cette vie quotidienne doit fonctionner avec celle de la famille aussi. Car Blanche et son mari ont des enfants. "Il ne faut pas se lancer dans ce métier tête baissée. Il faut bien réfléchir, en parler à ses enfants. Il faut avoir une vie stable", explique-t-elle.

Une juste distance

L'assistante familiale accueille souvent des enfants placés sur du long terme. L'un des aspects de cette activité est de garder une juste distance avec l'enfant. "Il faut leur expliquer qu'on n'est pas leurs parents. Il faut laisser la place aux parents", détaille Blanche Caron. Elle ajoute : "L'enfant le sait. Moi, j'aime bien qu'ils m'appellent par mon prénom, comme cela, il y a cette distance. Il faut que chacun trouve sa place, que ce soit de notre côté ou du leur. Mais c'est à l'adulte de s'adapter."

Une passion contagieuse

Cette passion pour son métier, Blanche Caron la transmet facilement dans la discussion. Son regard s'éclaire quand elle parle des enfants qu'elle a chez elle. Car si elle s'occupe d'un enfant depuis quelques années, son mari, lui, en a deux à charge. Policier municipal, il a changé de métier il y a cinq ans pour devenir, lui aussi, assistant familial. Ils ont déménagé pour acheter une grande maison à la campagne et accueillir au mieux les enfants qui leur sont confiés. Avec toute cette tribu, Blanche Caron concède une difficulté : avoir assez d'idées pour les repas, afin qu'ils conviennent à tous et qu'ils soient équilibrés. Rien d'impossible. "On ne peut pas sauver tout le monde, mais si on en sauve au moins un, alors je prends", conclut-elle.