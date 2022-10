Affaire Grégory. Un youtubeur menacé de mort par un mystérieux corbeau

C'est le cold case le plus connu et énigmatique de l'Hexagone. Presque 40 ans après la mort du petit Grégory, des passionnés de l'affaire continuent de s'intéresser de près à ce dossier. C'est le cas de Dan Tanna, un youtubeur de 49 ans qui mène son enquête et partage ses convictions personnelles autour de la mort de Grégory, en 1984. Mais le youtubeur a eu la très mauvaise surprise de recevoir le 31 août dernier, une lettre de menaces de mort d'un mystérieux corbeau, rapporte l'Est Républicain.

"Espèce de connard qui défend un kidnappeur d'enfant, tu n'as pas honte ?! [...] On va te coller une balle comme Villemin dans Laroche." La lettre menace directement le youtubeur en faisant référence à l'affaire et plus particulièrement à l'assassinat de Bernard Laroche par Jean-Marie Villemin - le père de Grégory - en 1985. Ils étaient tous les deux cousins. La lettre est écrite en rouge, comme la lettre du corbeau qui revendique l'assassinat de Grégory. Dan Tanna a déposé plainte contre X auprès des forces de l'ordre. Le corbeau a noté au dos de la lettre deux noms dans le champ expéditeur, mais Dan Tanna indique à l'Est Républicain qu'il connaît les deux noms et sait "que cela ne peut pas provenir d'eux".

L'homme lance sa chaîne youtube en 2019 et s'engage dans une enquête qui lui permet de retracer les faits de l'affaire. Pour lui, Bernard Laroche et Murielle Bolle - la belle-sœur de Bernard Larcohe - sont innocents. Dan Tanna explique : "Je m'attendais à recevoir des menaces, j'en avais déjà reçues, des intimidations aussi. Je sais que mes positions ne sont pas consensuelles, mais ça ne justifie pas des menaces de mort".