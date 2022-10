Place du commerce. Un vent de nouveauté dans les boutiques à Caen et son agglomération

Zoom cette semaine sur trois nouvelles enseignes installées dans le centre-ville de Caen et à Bretteville-sur-Odon.

Concept store, friperie et cours d'anglais

"Notre concept store est le reflet de ce qui nous passionne dans la vie ! Mon mari gère l'espace automobiles avec l'enseigne Koenig Motors et moi celui des vêtements et accessoires pour hommes", explique Emilie Lebrun, responsable et gérante de l'espace Driver Store. Quant à Céline Barbot et Tiphaine Lelimouzin, deux amies réunies par leur passion commune pour la mode et la décoration, elles ont choisi de sauter le pas en créant leur propre boutique Régul'Art, située 50 rue Ecuyère. "Nous chinons tous nos articles avec le plus grand soin et remettons à neuf meubles et accessoires pour leur redonner une seconde vie, précise Céline. Toutes nos pièces sont accessibles à tous, c'est un point d'honneur pour nous." Enfin, pour Wall Street English, récemment ouvert 6 quai Amiral Hamelin, les deux mots d'ordre de leur méthode d'apprentissage à l'anglais sont la flexibilité et l'originalité !