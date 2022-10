Caen. Moins de monde dans les stations essence mais les prix augmentent

Où trouver de l'essence dans le Calvados ? C'est sûrement la question la plus posée du moment. Si en ce jeudi 13 octobre de nombreuses stations sont toujours à sec, ou ne peuvent proposer tous les types de carburant, il semblerait que les longues files de voitures soient de l'histoire ancienne dans l'agglomération caennaise. À la station essence du E.Leclerc Lanfranc à Caen, les conducteurs étaient ravis de n'attendre qu'une poignée de minutes pour faire le plein.

"C'est une opportunité", pour Jean-Pierre Taillard. "Je passais par hasard devant et j'ai vu qu'il n'y avait pas la queue, autant en profiter." Le constat se vérifie pour plusieurs autres usagers de la route.

Un prix en hausse

Autre remarque partagée : le coût du passage à la pompe augmente fortement. "Je trouve que le prix est plus élevé que la semaine passée", assure Magalie Ibazizene. Elle vient de la côte et a eu de la peine à trouver une station pour remplir son réservoir. Tout comme Stéphanie Mlayah, en provenance de Verson. "Je suis allée à Bretteville-sur-Odon, à Louvigny, à Ifs", énumère-t-elle, affirmant même avoir vu affiché le prix du litre de gazole à 2,09 € à Saint-André-sur-Orne. "Il me reste de l'essence, mais comme ici le litre est à 1,92 €, je préfère en remettre. Je n'ai pas envie d'attendre qu'il passe à plus de 2 € partout", explique-t-elle au volant de son monospace.

Et si le prix augmente, la réponse est la même pour tous : on n'a pas le choix. Magalie Ibazizene est infirmière, sa voiture est donc un outil de travail indispensable. "Le prix, ce n'est pas top, mais je dois faire le plein", se lamente-t-elle. Tout comme Stéphanie Mlayah. "Malgré le prix, on met de l'essence. On se retrouve à découvert mais on ne peut pas faire autrement."