Colombelles. Pénurie de carburant : plus d'une heure de queue à la pompe

Entre la pénurie d'essence et les files d'attente dans les stations-service, la situation est tendue pour les automobilistes. Voilà plus de dix jours que les deux plus grandes raffineries françaises TotalEnergies et ExxonMobil, toutes deux situées en Normandie, sont en grève. La CGT réclame une hausse des salaires de 10 %.

La station U de Colombelles est l'une des seules de l'agglomération caennaise à fournir tous les carburants.

"Il n'y a plus rien nulle part"

Dans l'agglomération caennaise, à la station U de Colombelles, les pompes sont prises d'assaut à peine ravitaillées. Lundi 10 octobre, deux semi-remorques sont venus remplir les cuves. Petit hic, sur les six pompes, seules trois fonctionnaient. Un agent de sécurité assure le flux en deux files d'attente : une pour le gazole, une autre pour l'essence. Elle est l'une des seules stations à proposer encore tous les carburants.

Notre reportage à la station-service de Colombelles Impossible de lire le son.

Dans la queue, certains automobilistes patientent depuis plus d'une heure. "C'est délirant, dit Emma Bousset qui prend son mal en patience au volant de sa citadine. J'ai fait au moins vingt minutes de route pour trouver une station." C'est aussi le parcours du combattant pour Philippe Marie. "Je suis allé à Côte de Nacre, à Blainville-sur-Orne, à Ouistreham, il n'y a plus rien nulle part ! Mais on n'a pas le choix", explique-t-il. Il vient seulement pour remplir un bidon de 10 litres pour le scooter de sa femme.

En une journée après un week-end de pénurie, la station essence de Super U à Colombelles a vu passer plus de 500 véhicules.