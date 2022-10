Seine-Maritime . Le Département frappé par une cyberattaque, les services publics touchés

Le Département de Seine-Maritime l'annonce dans un communiqué, lundi 10 octobre 2022. Il subit actuellement "une attaque informatique d'ampleur" et a donc déjà pris des mesures radicales pour y faire face. "Il a été décidé de couper complètement les réseaux du Département pour isoler, sécuriser et sanctuariser la collectivité", est-il indiqué. L'étendue des dégâts est toujours en train d'être analysée. Un dépôt de plainte a d'ores et déjà été réalisé.

Mais la collectivité le précise, les services publics fonctionnent selon un mode fortement dégradé.

Le dépôt des dossiers APA et PCH n'est possible qu'au format papier et aucun nouveau dossier ne peut être instruit pour le moment. En revanche, la gestion des dossiers et l'accompagnement des bénéficiaires du RSA ne sont pas touchés.

Des dossiers bloqués

L'accueil physique reste possible dans les 89 centres médico-sociaux et les rendez-vous sont toujours honorés, ce qui permet de poursuivre l'attribution des aides financières individuelles, via une démarche papier. Le dépôt et l'instruction des dossiers qui concerne la MDPH sont en revanche complètement bloqués. Impossible également de déposer des dossiers pour l'ensemble des dispositifs jeunesse, sport, bio éthanol et ZFE pour le moment. Le portail de subventions des aides aux communes est également indisponible.

La direction des routes et la direction de l'environnement devraient pouvoir travailler normalement, comme les huit bacs de Seine. Les musées départementaux fonctionnent également, mais ne peuvent plus accepter le paiement par carte bancaire.

Les systèmes informatiques des collèges et l'espace numérique de travail des collégiens fonctionnent.