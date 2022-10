Rouen. La Fête du ventre met les bouchées doubles !

Cet événement historique est, depuis 1999, organisé par l'association Rouen conquérant, dont Yannick Sans est le président et porte-parole. Il nous met l'eau à la bouche en nous annonçant le menu de cette 23e édition.

Promouvoir le patrimoine gourmand

Ce n'est pas un hasard si Yannick Sans a choisi de s'investir dans l'organisation de cette fête : c'est lui-même un fin gourmet, membre de l'Ordre des canardiers de Rouen. Cette célèbre association qui promeut la traditionnelle recette du canard au sang est d'ailleurs un fidèle partenaire de l'événement. "La Fête du ventre et de la gastronomie normande, c'est l'événement majeur organisé par Rouen conquérant, et c'est une véritable institution", se réjouit Yannick. C'est d'ailleurs aussi grâce à l'existence de cet événement que la Ville a été gratifiée par l'Unesco du label de ville créative pour sa gastronomie en 2021. "La fête est reconnue comme l'une des manifestations gastronomiques majeures en France et c'est une grande fierté !" La manifestation met à l'honneur la tradition culinaire locale en invitant plus de 200 producteurs, essentiellement normands : "Les produits du terroir sont bien sûr présents, comme la teurgoule, le neufchâtel AOP, l'andouillette ou les madeleines Jeannette, mais c'est l'occasion aussi de découvrir des produits méconnus comme les vins normands, les tisanes d'orties ou les chips artisanales d'Allouville-Bellefosse."

Du producteur au consommateur

"Ce qui fait la force de cette manifestation, c'est que c'est le moyen pour les consommateurs d'acheter directement aux producteurs des produits de qualité qu'on ne peut pas trouver en grande surface. L'idée, c'est de ramener le meilleur du terroir normand au cœur même de la ville, autour de la place du Vieux-Marché, qui est historiquement le ventre de Rouen." Cette année, la fête va encore plus loin en proposant aux chefs, invités à faire des démonstrations culinaires, de composer leurs recettes avec des ingrédients choisis sur les stands de la Fête du ventre. Chaque jour, cinq démonstrations de chefs renommés ou de Meilleurs Ouvriers de France (MOF) sont proposées au public. Une fois cuisinées, leurs recettes sont ensuite servies par les jeunes du Lycée hôtelier Georges Baptiste à Canteleu.

Une Fête du ventre rajeunie !

De fait, pour sa 23e édition, la Fête du ventre implique davantage de jeunes partenaires : "Nos partenariats avec les lycées professionnels et CFA de l'agglomération -Luval, Marcel Sauvage et Georges Baptiste- sont très précieux car nous souhaitons faire perdurer la tradition et transmettre les savoir-faire, mais nous nous réjouissons aussi cette année d'accueillir de très jeunes agriculteurs." Place Foch, un espace leur est entièrement consacré : "Ce sont des jeunes tout juste majeurs, véritablement passionnés, qui ont repris une ferme ou créé une exploitation. L'agriculture est notre avenir et leur implication est exemplaire !"

Pratique. Samedi 15 et dimanche 16 octobre dès 9 heures, quartier Vieux-Marché. feteduventre.fr