Rouen. Les chemins de Travers, festival écolo engagé, s'installe sur les quais

"Bricole utile et voyage engagé." C'est l'indication en dessous du titre du festival Les Chemins de travers, qui s'installe à Rouen sur les quais bas rive gauche du vendredi 7 au dimanche 9 octobre. Et il dit à peu près ce qu'il faut savoir sur cet événement, engagé dans une démarche durable. Au programme : des concerts, des ateliers, des conférences autour notamment de la Low tech. "C'est un terme qui vient de l'opposition à high tech, explique Clément Bresciani, coordinateur des Vagabonds de l'énergie, l'association qui organise le festival. On va proposer de manipuler un four solaire, de découvrir différentes techniques de cuissons, proposer des ateliers de bricolage..." Des conseils utiles pour réapprendre à vivre autrement. Les visiteurs, qui auront amené leurs maillots de bain, sont même invités à profiter d'un bain nordique : "C'est comme un jacuzzi, mais sans les bulles, et c'est chauffé au bois", précise le militant.

Des voyages engagés

En parallèle, des voyageurs et voyageuses vont partager leur expérience de voyage engagé, à travers le monde, pour s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres cultures en matière de transition écologique.

L'idée de l'association : créer un déclic vers un mode de vie plus sobre. "C'est pour ça qu'on s'appelle Les Chemins de travers. On estime que la société est dans un tout droit de la consommation à outrance. On essaie de proposer un autre chemin et d'emmener les gens avec nous."

Un programme de concert est aussi proposé le vendredi et le samedi soir.