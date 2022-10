Près du Havre. Une tonne de coquilles Saint-Jacques saisie

La pêche à la coquille Saint-Jacques a officiellement été ouverte lundi 3 octobre au-delà des 20 milles. Si la saison s'annonce exceptionnelle, les autorités ont voulu dès le début de cette campagne montrer leur présence aux pêcheurs. La préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord a indiqué, jeudi 7 octobre, avoir saisi en début de semaine plus d'une tonne de coquilles Saint-Jacques, pêchées illégalement, à Tancarville, près du Havre. La préfecture parle "d'une coordination efficace entre le Centre national de surveillance des pêches d'Etel (Morbihan), les Directions départementales des territoires et de la mer des départements du Calvados et de la Seine-Maritime ainsi que la gendarmerie maritime du Havre". Le quota par coquillard est de 1,8 tonne par marée.

Coordination efficace entre le CNSP d'Etel (56), les DDTM des départements 14/76 et la gendarmerie maritime du Havre pour assurer le suivi de l'ouverture de la saison de pêche à la coquille. @MerGouv @Prefet76 @Prefet14 pic.twitter.com/9vO9zmZwxE — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) October 6, 2022

La saison de la Saint-Jacques sera vraiment lancée en novembre, avec l'ouverture de la pêche en baie de Seine. Elle pourrait être record, avec une ressource exploitable présente en nombre au large des côtes normandes : 105 000 tonnes, selon les évaluations de l'Ifremer.