Caen. Grâce à Aloïs Rioux, dégustez l'Embuscade à la maison

Connaissez-vous l'Embuscade ? Les habitués des soirées nocturnes caennaises répondraient oui, sans aucun doute. Cette potion magique qui s'affiche à la carte de tous les bars du port a été créée dans les années 90 par trois étudiants caennais. Depuis, ce mélange à base de crème de cassis, de vin blanc, de calvados et de bière est devenu un symbole fort de l'identité caennaise. À la place du calvados, "je travaille avec de l'eau-de-vie de cidre pour faire ressortir le côté pomme", explique Aloïs Rioux, Caennais de 26 ans, barman à L'Orient Express, qui a développé une formule originale.

Une Embuscade plus fruitée

et moins sèche

L'idée germe en octobre 2020. En arrêt forcé à cause de la Covid-19, le barman réfléchit à un nouveau concept, "qui n'a rien de révolutionnaire" selon lui : créer un prémix de cocktails pour les déguster à la maison. Sex on the beach, Blue lagoon, Long island et la fameuse Embuscade. "Tout est mis en bouteille. Il suffit de le diluer à sa guise avec une bière. C'est le même principe qu'un sirop à l'eau", explique le jeune entrepreneur. Simple, en théorie. En pratique, la tâche n'est pas si évidente. "Il y a une énorme logistique au niveau des douanes, c'est un frein, souffle-t-il. Les recettes doivent être analysées à Bordeaux. Elles ont été refusées la première fois. Il a fallu faire une recette pour passer en alcool intermédiaire." Après un an de travail "pour ressentir toutes les saveurs" et une dizaine de tentatives, Aloïs a trouvé chaussure à son pied. C'est dans le cabanon du jardin familial, dans l'agglomération caennaise, qu'il prépare tout de A à Z. "Je réalise tout à la main. Je commence par le mélange, sous un format de 10 litres, l'embouteillage, l'étiquetage." Il peut aussi compter sur le coup de pouce de ses parents dans la gestion, l'achat des stocks, l'étiquetage, ou la recherche de points de vente par exemple.

Le Normand n'envisage pas de faire de la vente directe aux particuliers. Son business, il entend le développer auprès d'épiceries fines, de commerces locaux et, à moyen terme, des restaurateurs. Pour séduire, "je veux redorer l'image d'un cocktail qui plaît aux Caennais et que l'on a tous forcément goûté en étant étudiant, sourit-il, en se plongeant dans ses souvenirs de jeunesse. Mon Embuscade est beaucoup plus fruitée et moins sèche. Le but, c'est de sentir les fruits, les sirops, la crème et pas que l'alcool." Et si le nom de Normandie cocktails devrait changer prochainement - pour l'heure, il souhaite rester secret - sa gamme de boissons devrait aussi être plus fournie d'ici trois ans, avec l'arrivée du whisky.

L'alcool est à consommer avec modération.