Orne. Nombre de tués en hausse, douze motards en renfort pour contrôler les automobilistes

Comme cela arrive au moins une fois chaque année, depuis lundi 3 octobre, douze policiers de l'unité motocycliste zonale des CRS venus de Rennes (Ille-et-Vilaine), de Nantes (Loire-Atlantique), et du Mans (Sarthe) sillonnent les routes du département de l'Orne.

Du bleu sur le bord des routes

Ils ont dû faire ralentir plus d'un automobiliste. Mardi 4 octobre en fin de journée, pas moins de douze motards effectuaient des contrôles sur le même rond-point à Condé-sur-Sarthe, près d'Alençon. Le lendemain matin, ils étaient à Argentan, l'après-midi à Flers. Durant toute une semaine, ces CRS renforcent l'action des forces de l'ordre qui sont en charge de la sécurité routière dans ce département. "On effectue des contrôles de vitesse, de comportement, mais aussi du permis de conduire ou de l'assurance", explique le Major Gozard, du Mans, à la tête de ces motards des CRS. Dès lundi, le groupe a relevé deux conduites sous stupéfiants, une sous alcool, deux défauts de permis de conduire. "On relève un nombre de plus en plus important de gens qui roulent sans permis", explique le policier.

Ecoutez ici le Major Gozard: Impossible de lire le son.

Accidents et nombre de tués en hausse

"Les mauvais chiffres de l'accidentologie routière dans l'Orne justifient cette présence", explique Sébastien Jallet, le préfet du département. Depuis début 2022 et jusqu'à fin septembre, deux cents accidents corporels ont été dénombrés dans l'Orne, mais aussi dix-sept tués, soit le double de 2021 à la même époque.

Ecoutez ici le préfet de l'Orne: Impossible de lire le son.

Lors de ses contrôles durant toute l'année, la gendarmerie de l'Orne a constaté +5 % de conduites sous stupéfiants, +12 % sous alcool. Durant la même période dans l'Orne, huit cent cinquante permis de conduire ont été suspendus, c'est 5 % de plus que l'année précédente. L'alcool ou les stupéfiants sont détectés dans un accident sur sept, la vitesse inadaptée est en cause dans un quart des accidents, un autre quart est dû soit à l'inattention, soit à la fatigue.

Outre les actions de contrôle et répression, la gendarmerie de l'Orne mène quatre-vingt-dix actions par an de sensibilisation à la sécurité routière, par exemple à destination du public scolaire avec l'opération "Dix de conduite", mais également sur des stands comme récemment à Auto-passion. Ce sont aussi des actions de sensibilisation aux conséquences de la prise de certains médicaments, notamment avec les seniors. Enfin, avec l'automne, les forces de l'ordre vont prochainement débuter leur action de sensibilisation au mauvais éclairage des véhicules.