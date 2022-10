Flers. Trois ans après l'incendie, le chantier de la reconstruction de la mairie débute

Épidémie de Covid, temps de l'enquête, négociations avec les assureurs : rien n'a jusqu'à présent bougé dans le bâtiment de la mairie de Flers, depuis son incendie dans la nuit du 8 au 9 novembre 2019.

La reconstruction débute

L'enquête après cet incendie a été classée sans suite. "Dans les plus de sept cents pages du rapport, on ne peut rien dégager sur l'origine du feu. Ça ne sert à rien de spéculer sur ses causes, cette affaire est derrière nous", explique le maire Yves Goasdoué, qui veut "aller de l'avant". Et le chantier débute : l'immense bâche verte qui met le bâtiment à l'abri des intempéries va être retirée. Une ouverture va être pratiquée pour permettre l'accès à une mini-pelle. Une grue va venir soutenir le bâtiment pour sécuriser le travail et le curage des gravats va pouvoir débuter, mécaniquement mais aussi pour beaucoup à la main. "Les déchets seront triés, ce travail va durer quatre semaines", explique Yves Goasdoué, qui veut prendre son temps, car "la mairie est emblématique de la ville, située juste à côté du château de Flers". Après le curage du bâtiment et la dépose des planchers du premier étage, il va falloir s'assurer de la solidité du sol et des murs qui ont souffert d'une chaleur excessive durant l'incendie. Alors seulement, on saura si la façade du bâtiment pourra être conservée. Puis, la mairie sera rebâchée. Un concours d'architectes sera lancé début décembre, avec trois mille mètres carrés de bureaux à reconstruire. Une première analyse des différents projets sera faite en février 2023, trois seront alors retenus. Ils seront affinés et le choix final sur esquisses sera fait en juin par un jury. "On ne doit pas se rater, c'est un projet pour de nombreuses années", souligne le maire. La future construction pourrait avoir un étage de plus qu'auparavant car le souhait est de regrouper cent cinquante postes de travail sur ce site, soit la totalité des services au public de la Ville de Flers, ainsi que ceux de Flers-Agglo et la Maison France services, actuellement implantée au centre Chaudeurge. Les actuels locaux de Flers-Agglo seraient alors reconvertis en logements.

L'immense bâche qui met le bâtiment à l'abri des intempéries va être retirée.

Un gros chantier jusqu'en 2025

Il faudra encore obtenir le feu vert de l'architecte des Bâtiments de France, ainsi que de la commission nationale du ministère de l'Environnement. Le début de la reconstruction devrait débuter fin 2024, pour dix-huit à vingt-quatre mois de travaux. Si l'assurance après l'incendie a versé une indemnisation d'environ cinq millions d'euros, ce projet de reconstruction est actuellement évalué à près du double.