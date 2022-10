Rouen. L'école académique de la formation continue inaugurée au rectorat

La rectrice de l'académie de Normandie, Christine Gavini, a fait le déplacement à Rouen mardi 4 octobre, en compagnie d'Édouard Geffray et Vincent Soetemont, respectivement directeur général de l'enseignement scolaire et directeur général des ressources humaines au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Ils sont venus inaugurer l'école académique de la formation continue de l'académie de Normandie. "Cette école s'adresse aux 60 000 agents de l'académie de Normandie. S'ils ont envie de se former, alors ils pourront choisir la formation qui leur convient au fil de l'eau, selon leur emploi du temps, sur un site dédié", indique Christine Gavini.

Chantal Blanchard, la directrice de l'établissement, précise que "les actions mises en œuvre visent à développer une formation continue davantage qualifiante, diplômante et mieux adossée aux besoins des personnels". Désormais, "la formation continue est très articulée à la formation initiale. Les années transitoires d'entrée dans la fonction après la titularisation font l'objet d'une offre consolidée pour permettre une entrée sereine dans la carrière."

Renforcer l'attractivité

du métier d'enseignant

La création d'une école académique a pour objectif futur de renforcer l'attractivité du métier d'enseignant. L'organisation de la formation a été construite de façon souple et modulaire. Des temps adaptés au contexte professionnel et personnel de chacun, des modalités variées (présentiel, distanciel, hybride, etc.) offriront aux personnels les moyens de se former autrement et plus efficacement grâce à une formation plus lisible et plus accessible.

Lors de la présentation de cette nouvelle formation, un espace de travail appelé "lab", qui accueillera les futurs participants aux formations, a aussi été inauguré.

D'autres "labs" en France permettront également de recevoir les formations. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site www.ac-normandie.fr.