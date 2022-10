Poker. La plus grosse triche de l'histoire diffusée en live sur Internet ?

C'est un coup insensé qui a créé la confusion. Vendredi 30 septembre, lors d'un tournoi de poker du World Poker Tour, au Hustler Casino de Los Angeles, la joueuse Robbi Jade Lew a empoché la somme de 269 000 $ (un peu plus de 271 000 €) grâce à une stratégie si insensée qu'elle a provoqué de nombreux soupçons de triche, notamment chez son adversaire direct - et l'un des meilleurs joueurs de la planète - Garrett Adelstein, rapporte The Independent.

Replaçons-nous dans le contexte. Robbi Jade Lew disposait d'un valet de trèfle et d'un quatre de cœur, soit une main relativement mauvaise. En face, Garrett Adelstein avait un sept et un huit de trèfle, ce qui n'est pas non plus transcendant, mais laisse tout de même de belles chances. Quand vint le flop et que les trois premières cartes furent retournées sur la table, l'avantage est allé très clairement du côté d'Adelstein.

Et Robbi Jade Lew choisit de payer…

Avec un dix de cœur, un dix de trèfle et un neuf de trèfle dévoilés, le joueur voyait plusieurs combinaisons possibles s'offrir à lui : une couleur (cinq cartes de même couleur, donc de trèfle), une quinte (cinq cartes de suite) voire une quinte flush (cinq cartes consécutives de même couleur). Sans hésiter, Garrett Adelstein paria gros et fut immédiatement suivi par son adversaire, qui n'avait pourtant rien en main lui permettant de rivaliser.

En toute logique - et d'autant plus à ce niveau de compétition - l'action de "payer" (mettre la même mise que son adversaire) ne se fait que si l'on est certain d'avoir un meilleur jeu. En cas de bluff, la chose à faire est de relancer (augmenter la mise), en croisant les doigts pour que l'adversaire se couche. Le choix de Robbi Jade Lew est donc tout bonnement incompréhensible… et pourtant payant !

Les deux cartes révélées par la suite ne donnèrent rien, la valeur de la main de Garrett Adelstein tomba donc à zéro. Grâce à son valet, Robbi Jade Lew a donc remporté le pactole. "Je ne comprends pas ce qui est en train de se passer", lança Adelstein, visiblement groggy.

Bientôt un passage au détecteur de mensonges ?

L'altercation entre les deux joueurs de poker s'est poursuivie hors caméra, et Garrett Adelstein a estimé que son adversaire avait "clairement triché", sans toutefois pouvoir le démontrer. "Après avoir été blanchie, affrontons-nous en tête à tête. Le monde entier pourra me regarder lire dans ton jeu", a rétorqué Robbi Jade Lew.

À l'heure actuelle, aucune preuve de triche n'a été mise au jour. Le casino de Los Angeles a proposé de faire passer la gagnante au détecteur de mensonges.