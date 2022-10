Votre horoscope signe par signe du samedi 8 octobre

Bélier

Vous savez que vous allez dans la bonne direction, affirmez votre position sans hésiter mais sans agressivité.

Taureau

Vous allez être retenu chez vous par une foule de petites choses à faire dans l'urgence. Si vous vous organisez très rigoureusement, vous aurez terminé en fin de journée.

Gémeaux

C'est une bonne journée pour partager du temps avec vos proches, nouer de nouveaux contacts, vous épanouir au sein de votre vie sentimentale.

Cancer

Vous vous détendez et vous pensez à vous. Ce repos bien mérité, vous permet de vous sentir en plein accord avec votre intériorité.

Lion

Si vous partez faire du shopping … voilà que tout le monde vous suit, c'est normal : votre goût est sûr et vous repérez toujours le meilleur rapport qualité-prix

Vierge

Vous écoutez les demandes que l'on vous adresse, si vous avez des enfants ou un jeune dans votre entourage, vous devrez faire preuve de patience et de pédagogie.

Balance

Vous avez du mal à soutenir un rythme soutenu, rechargez vos batteries énergétiques dans le calme avant tout.

Scorpion

Si vous êtes tendu et stressé, vous pouvez vous échapper quelques jours et ainsi revenir plus serein. Vous serez plein d'énergie.

Sagittaire

Vous avez l'opportunité de renforcer votre vie sentimentale mais vous devez en payer le prix : vous devez faire un tri dans vos relations mais aussi dans vos objectifs

Capricorne

Vous aurez l'occasion de vous pencher sur une erreur du passé. Une bonne nouvelle est en vue au plan amical

Verseau

C'est une journée où il ne faut pas tomber dans le piège des reproches ou des mises au point trop pointilleuses

Poissons

Ce n'est pas une mauvaise journée si vous vous montrez adaptable et ne cherchez pas à polémiquer sur des détails qui n'intéressent personne.