Granville. Formez-vous pour devenir assistant de vie aux familles

Et si vous deveniez assistant de vie aux familles ? L'ADVF est une personne qui aide au quotidien des personnes dépendantes, âgées, handicapées et des enfants. Il reste des places pour une formation à Granville, qui vient de commencer lundi 3 octobre. Elle va durer jusqu'au 28 février 2023. Cette formation est dispensée par l'AFPA de Coutances, en partenariat avec la Ville de Granville et Pôle emploi. Elle a lieu à la Résidence Autonomie Les Herbiers et au Pôle Insertion PEP'S de la commune.

Au programme, trois modules pour apprendre à entretenir le logement et le linge d'un particulier, pour accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien et pour relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur domicile.

Pratique. Renseignement auprès de l'AFPA de Coutances. Tél. 09 72 72 39 36.