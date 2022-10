Douvres-la-Délivrande. Abusée par son oncle, l'ancien prêtre libanais : "Je peux pardonner mais…"

Elle revoit défiler ces années où elle fut mise au banc des accusées - le monde à l'envers ! - pour avoir dénoncé ce qu'il lui était arrivé. Abusée par son oncle, elle avait quatorze ans, venait de perdre son père. C'était dans les années 70, elle vivait alors en périphérie de Beyrouth et se retrouvait soudain face à cette monstruosité du viol et de l'attouchement sexuel commis par cet homme adulé mis sur un piédestal, "une rock star dans son pays et au-delà", dit-elle.

Les années ont passé. Céleste Akiki, bientôt la soixantaine, vit aujourd'hui aux États-Unis, apaisée mais combative et déterminée. Elle a suivi une thérapie qui l'a aidée à se reconstruire, espérant que son témoignage pourra aider d'une façon ou d'une autre les victimes, comme elle, de l'innommable. "D'une certaine façon, je suis devenue celle que j'aurais eu besoin d'avoir à mes côtés quand j'ai été abusée."

Longtemps après voir fui son pays et sa famille qui la considérait comme une menteuse, elle s'est sentie traquée. "Dès que le téléphone sonnait chez moi, je sursautais, j'avais peur qu'il vienne me retrouver, qu'il fasse le voyage jusqu'ici. J'avais osé le dénoncer, lui l'intouchable."

Celui dont elle parle, c'est le frère de sa mère, le "charismatique" et manipulateur prêtre libanais Mansour Labaky, qui fonda en 1990 à Douvres-la-Délivrande, aux portes de Caen, un foyer d'accueil pour les orphelins de son pays, le foyer Notre-Dame des enfants du Liban, qu'il dirigea jusqu'en 1998. L'homme, aujourd'hui âgé de 82 ans, a été condamné par la cour criminelle du Calvados à quinze ans de réclusion, reconnu coupable de quatre viols sur mineurs et de trois agressions sexuelles.

Une première alerte sur les agissements du prêtre maronite, adulé des médias, se présentant lui-même comme un "bon samaritain", avait été donnée en 2011. Céleste Akiki a été l'une des premières à l'avoir dénoncé pour les agressions sexuelles et viols qu'il lui a fait subir enfant. "Il prétendait que j'étais folle, me traitait de menteuse, il a même fait croire que j'appartenais à une secte ! Lui profitait de son intelligence et de son aura pour abuser des plus fragiles, un manipulateur pervers qui usait à fond de sa célébrité, avec son image de prêtre irréprochable. Il a profité de ma vulnérabilité à un moment où je venais de perdre mon père. Je me suis retrouvée dans une extrême solitude intérieure."

Le procès de son oncle s'est tenu à Caen, en novembre 2021. Céleste y assistait, pas Mansour Labaky, resté au Liban. Il a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés. Le mandat d'arrêt international prononcé contre lui est resté sans effet, le Liban refuse d'extrader ses ressortissants. L'ancien prêtre libanais de Douvres n'a toujours pas connu la prison. Il refuse tout contact avec les médias.

"Lui, ne nous demandera jamais pardon"

Le Diocèse de Lisieux et Bayeux vient, la semaine dernière, d'officialiser une décision du pape François de renvoyer Mansour Labaky de l'état clérical. Autrement dit, il n'est plus prêtre. Céleste voit en cette décision une étape importante pour la vérité et la justice : "Je me sens aujourd'hui plus sereine, moins en rage. Cela m'a pris des années pour survivre à tout cela. Rien ne remplace ce qui a été pris. Labaki m'a volé l'innocence de mon enfance, mais je me suis décidée à ce que l'amertume ne me gagne pas." Elle le fait aussi pour les autres. "La parole se libère, et c'est tant mieux. Il y a encore quelques années, ce sujet était complètement tabou."

Pardonnera-t-elle un jour à cet homme qui lui a fait tant de mal et qui a fait tant de mal aux petits orphelins de Douvres ? "Aujourd'hui, j'ose être heureuse. J'espère retrouver mes rêves et cet émerveillement d'avant l'abus sexuel. Je ne suis pas dans la vengeance, elle n'apporte rien de bien. Si je suis prête à pardonner, cela ne veut pas dire que la justice ne soit pas rendue. Et lui, je le sais, ne nous demandera jamais pardon…"