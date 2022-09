Le Havre. Inquiétude, trafics de drogues à Pierre Janet

Jeudi 29 septembre, une partie du personnel de l'hôpital psychiatrique Pierre Janet du Havre a tiré la sonnette d'alarme concernant la présence de drogues au sein de l'établissement. D'importants trafics seraient installés depuis plusieurs mois dans le parc de l'établissement. Des dealers venus de l'extérieur proposeraient des stupéfiants aux patients. "Par manque de personnel, les patients errent dans le parc. Ils sont malades, ça leur permet hélas d'être moins occupés psychiquement, explique Yann Adreit, aide-soignant et représentant de l'Union syndicale solidaire (SUD). Auparavant, il n'y avait pas ces problèmes. On arrivait à surveiller le parc et à éloigner les personnes indésirables. Actuellement du crack, de l'héroïne, de la cocaïne et de l'herbe circulent."

Yann Adreit, représentant SUD au GHH. Impossible de lire le son.

La direction du Groupe hospitalier du Havre (GHH), a déjà fait appel à la police pour tenter de remédier au problème. Une opération avec une quinzaine de policiers a notamment été organisée le 22 juin dernier. Sans parler de situation inquiétante, la police du Havre précise que "la brigade des stupéfiants de la sûreté urbaine recueille les renseignements donnés par l'hôpital Janet et travaille dessus".

Du côté du GHH, on fait savoir que "la direction rappelle que l'hôpital Pierre Janet est un lieu dans lequel le droit commun s'applique. Par conséquent, elle travaille avec les services de police et de la justice afin d'enrayer la circulation de substances illicites."