Cherbourg. Tendance Live : comment profiter pleinement du concert ?

Le Tendance Live est de retour à Cherbourg vendredi 30 septembre. Sur une scène commune, se succéderont pas moins de 11 artistes. Benjamin Biolay, qui vient de sortir son nouvel album "Saint Clair", Shy'M, Cats On Trees, Suzane, Malo' ou La Petite Culotte. Un concert gratuit ouvert à tous dès 20 heures sur la place de Gaulle à Cherbourg.

• Lire aussi. Tendance Live Cherbourg. Découvrez la programmation complète

Entrées et sorties

Les entrées et sorties sur la place de Gaulle seront contrôlées par des agents de sécurité, elles se feront par la rue Maréchal-Foch et la rue du Château. Quant aux sorties, elles se feront par la rue des Tribunaux, la rue des Halles et la rue Collard. La rue Jean-Baptiste-Biard sera interdite au public. Pour garantir la sécurité de tous, une fouille des sacs sera mise en place, tous les contenants seront jetés à l'exception des bouteilles d'eau.

Justement, pour se désaltérer et se restaurer, neuf foodtrucks seront installés rue Gambetta et huit barnums dressés par les établissements de la place de Gaulle.

Dans l'optique de limiter les déchets, les bars autour de l'événement disposeront de gobelets recyclables en échange d'une consigne. Pas de contenant en verre ou en aluminium sur la place de Gaulle ce soir-là.

Chaque établissement à boissons garantit l'accès libre à ses toilettes. Les toilettes publiques situées rue des Halles et rue Grande-Rue resteront ouvertes. De plus, des toilettes seront installées rue des Tribunaux et la rue Maréchal-Foch.

Circulation et stationnement

Coté stationnement, en plus des parkings de la plage verte et de La Cité de mer, le parking du centre commercial des Eléis sera ouvert jusqu'à 00 h 30. Le réseau de transport collectif Cap Cotentin renforce ses navettes de nuit et propose des retours gratuits. Rendez-vous à minuit, au départ de l'arrêt Schuman, direction Cherbourg-Octeville puis Équeurdreville-Hainneville. Plus de renseignements sur capcotentin.fr.

Bien entendu, la circulation et le stationnement seront affectés autour de la place de Gaulle à partir du jeudi 29 septembre et jusqu'à la fin du Tendance Live.

• la circulation de tous les véhicules est interdite sur le quai Alexandre III, à partir du pont tournant jusqu'à l'avenue Jean-François-Millet, du vendredi 30 septembre à 19 heures au samedi 1er octobre à 00 h 30,

• la circulation de tous les véhicules est interdite du vendredi 30 septembre à 6 heures au samedi 1er octobre à 6 heures, dans les rues suivantes (sauf véhicules secours et police) :

- rue des Halles ;

- rue Gambetta ;

- rue Maréchal-Foch ;

- rue Jean-Baptiste-Biard ;

- rue du Château ;

- rue Gambetta, à partir de l'intersection avec la rue Charles-Blondeau jusqu'à la rue des Tribunaux (en conséquence : la sortie de la rue de l'Ancien-Quai vers la rue des Tribunaux sera barrée) ;

• la circulation de tous les véhicules est interdite du jeudi 29 septembre à 14 heures au samedi 1er octobre à 6 heures sur la rue des Tribunaux ;

• le stationnement de tous les véhicules est interdit du vendredi 30 septembre à 8 heures au samedi 1er octobre à 6 heures, dans les rues suivantes (sauf véhicules sécurité, secours et police) :

- rue des Tribunaux ;

- rue Jean-Baptiste-Biard ;

- rue Charles Blondeau ;

- rue Gambetta ;

- rue de l'Ancien-Quai.